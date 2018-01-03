Askerin yemeğinde yeni dönem
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gıda temininde yeni dönem başlıyor.
Bu kapsamda askere en kaliteli gıda, yiyecek ve benzeri ürünlerinin sağlanması amacıyla tedarik firmaları yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba iş birliği protokolüne imza attılar. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tedarik yöntemi, içeriği, zinciri ve uygulamasıyla ilgili geçen dönemlerde birtakım sıkıntıların kamuoyunun gündemine geldiğini belirterek, bu konularda en iyiyi aradıklarını, en kaliteliyi bulmaya amaçladıklarını, kaliteli üründen taviz vermeden fiyatı da en aza indirmeyi hedeflediklerini anlattı. Canikli “Bu önemli bir olay ve bizim de görevimiz” dedi.
ET VE SÜT ESK’DAN
Canikli, tedarik yönteminin değiştirilmesiyle ürünlere yönelik kalite tartışmalarının büyük oranda ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “2018’de et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumundan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedefliyoruz. Bunun içinde her türlü etler, dondurulmuş sığır kıyması, tavuk etleri, salam, sucuk, sosis ve kavurmanın tamamını 2018 içinde Et ve Süt Kurumundan alacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedariki mümkün olan pirinç, bulgur, yeşil, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, domates salçası, biber salçası, kuru üzüm, makarna, şehriye, buğday unu, çiçek balı ve toz şekeri Tarım Kredi Kooperatiflerinden doğrudan satın alacağız. Zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesini Marmara Birlikten doğrudan temin edeceğiz.”
Hazır gıda Kerevitaş organik süt Pınar’dan
Canikli, balık konserve alımında da isim yapmış Dardanel, Kerevitaş ve Pınar’ı davet ettiklerini belirterek, “Bunları yarıştırdık ve en düşük fiyatı veren Kerevitaş altı. Bir başka ifadeyle Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla o ürün, o kalitedeki, kalitesi tanımlanmış olan ürün ulaşacak ve Kerevitaş markasıyla, organik süt için söylüyorum Pınar Süt markasıyla” dedi.
ORGANİK YUMURTA
Canikli ayrıca TSK’da organik ürün döneminin de başladığını belirterek “Organik yumurta alımında, altıs şirket teklif vermek istediğini ve ihaleye iştirak etmek istediğini belirtti. Bu altı firma davet edildi, en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temininde işi almış oldu. Organik sütle ilgili olarak da üç firma davet edildi ve en düşük fiyatı veren Pınar Süt aldı” diye konuştu.
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