Astana iyi başladı kötü bitirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağında Sporting Lizbon, deplasmanda Astana'yı 3-1 yendi.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, günün ilk maçında Kazakistan temsilcisi Astana, kendi adını taşıyan statta Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Astana, 7'nci dakikada Marin Tomasov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Sporting Lizbon, 48'inci dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 50'nci dakikada Gelson Martins ve 56'ncı dakikada Seydou Doumbia'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Astana'da Yuri Logvinenko, 62'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Şubat Perşembe günü Lizbon'da oynanacak.