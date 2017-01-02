Ateş çemberine rağmen ihracatta umut tazelendi

15 Temmuz darbe girişimi, terör olayları, bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle zor bir yılı geride bırakan Türkiye’nin ihracatını aralık ayı kurtardı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı öncü verilere göre ihracat aralıkta yüzde 9.3 artarak 12.82 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye’nin yıllık ihracatındaki düşüş yüzde 0.84’te kaldı. Türkiye’nin yıllık ihracatı ise 142.6 milyar dolar oldu. Bakanlığın dün açıkladığı verilerin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise ihracat rakamlarını bugün açıklayacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2016’nın son gününde yaptığı açıklamada “Etrafımızda ateş çemberine rağmen aralık ayını yüzde 8-10 aralığında bir artı ile kapatacağız” demişti.

OTOMOTİV ŞAMPİYON

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerine geçen yıl en çok ihracat 19 milyar 807 milyon dolarla motorlu kara taşıtlarında oldu. İkinci sırada 12 milyar 406 milyon dolarla kazan, makine ve cihazlar, 12 milyar 129 milyon dolarla inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri yer aldı. Ülke bazında bakıldığında 2016’da en çok ihracat, 14 milyar 7 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 11 milyar 653 milyon dolar ile İngiltere, 7 milyar 645 milyon dolarla Irak izledi. Bakanlık verilerine göre ithalat ise geçen yıl yüzde 4.17 azalışla 198.58 milyar dolar oldu. Geçen yıl en çok ithalat yapılan fasıl ise 27 milyar 132 milyon dolarla mineral yakıtlar ve yağlar ile müstahzarları olurken en fazla ithalat ise 25 milyar 441 milyon dolarla Çin’den gerçekleşti. Bu ülkeyi, 21 milyar 472 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 162 milyon dolarla Rusya takip etti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı aralık ayında yüzde 65.2 iken, 2016 yılı aralık ayında yüzde 69.7 olarak gerçekleşti.

Bu arada bakanlık aylık şirket verilerini de açıkladı. Buna göre aralıkta 6 bin 352 gerçek kişi ticari işletme, 3 bin 731 limited şirketi, bin 752 şube, 935 anonim şirket, 67 kooperatif, 1 kollektif şirket kuruldu. Türkiye genelinde aralık ayı itibarıyla toplam 1 milyon 675 bin 57 esnaf ve sanatkar bulunuyor. Söz konusu ayda Türkiye genelinde 18 bin 857 esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 10 bin 104 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı. Aralıkta tescil ve terkin durumları incelendiğinde, 2015 yılının aynı ayına göre daha az tescil ve terkin yapıldığı görüldü. Geçen ay en fazla artış gösteren meslek, şehirlerarası yük taşımacılığı, en çok azalan meslek ise kahvecilik,internet kafe işletmeciliği oldu.