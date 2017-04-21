Milli Atılgan ve Zıpkın kuş uçurtmuyor

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirerek hava savunma sınıfı için yeni silahlar üretiyor. Üretilen bu silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine kazandırılarak Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Yenisafak.com olarak her hafta bir yerli projeyi sizlere aktarıyoruz. Bu hafta da Aselsan tarafından üretilen Kaideye Monteli Hava Savunma Sistemleri (KMS) Atılgan ve Zıpkın’ı ele alacağız.

Atılgan

Kaideye Monteli Stinger Sistemi Atılgan, temel silah olarak Stinger füzesini kullanan, çeşitli algılayıcılar ile donatılmış ve tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olarak dikkat çekiyor. Taşıyıcı platform olarak zırhlı/paletli M113A2 aracının kullanıldığı sistem, nişancı, nişancı yardımcısı ve sürücü olmak üzere üç personel tarafından komuta ediliyor.

Atılgan’ın temel görevi; muharebe sahasında yer alan sabit veya hareketli birliklerin, konvoyların, taktik tesislerin hava tehditlerine karşı savunmasını sağlamak. Yüksek hassasiyetteki nişan ve atış hattı stabilizasyonu sayesinde sistem, hareket halinde iken hedef arama, tespit, takip ve atış da yapabiliyor.

Zıpkın

Zıpkın Sistemi ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin sabit tesislerinin ve birliklerinin korunması için geliştirildi. Otonom kullanımın yanı sıra C3I sistemi veya diğer hava savunma sistemleri koordinasyonunda da kullanım imkânı sağlayan Zıpkın’ın Atış Kontrol Bilgisayarı, gerek donanım gerekse yazılım olarak ortaya çıkabilecek yeni görev ihtiyaçlarını da karşılayabilecek esnek bir mimariye sahip.

Stinger füzelerinin yanı sıra, benzer bir çok füzenin de entegre edilebileceği Zıpkın, farklı platformlara da adapte edilebiliyor. Taşıyıcı platform olarak dört teker çekişli bir arazi aracı olan Land Rover Defender 130'un kullanıldığı Zıpkın, araç kabininde yer alan nişancı ve sürücü (nişancı yardımcısı) olmak üzere iki personelle kullanılıyor.

Türk ordusunun yerli gücü Zıpkın ve Atılgan ile ateşlenen stinger füzeleri alçak irtifada hava hedeflerini hem sabit hem de hareket halinde etkisiz hale getiriyor. Gelişmiş fonksiyonlarıyla göz kamaştıran Zıpkın ve Atılgan’ın tüm fonksiyonları bilgisayar denetimli olup gece gündüz her türlü hava şartlarında hedeflere otomatik olarak füze yönlendiriyor, takip ediyor ve ateş ediyor. (Kaynak: YeniŞafak)