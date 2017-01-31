Atlasglobal, Air France ile ortak uçuşa geçti

İki büyük havayolu şirketi arasında yapılan anlaşmayla, Atlasglobal ve Air France yolcularına yeni seyahat imkanları sunuluyor. Atlasglobal haftanın her günü olan Paris uçuşlarında sefer sayısını 3’e çıkardı. Anlaşma kapsamında Atlasglobal yolcuları Paris aktarmalı olarak Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Montpellier, Nice, Toulouse, Cezayir, Fas ve Tunus’a uçabilecek. Air France yolcuları ise İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak Adana, Antalya, Bodrum, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Gürcistan, İran, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçuş gerçekleştirebilecek.

İŞADAMINA RAHATLIK

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşmamız Avrupa’da istikrarlı büyüme stratejimizin en önemli adımlarından biri. Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşması ile haftanın her günü gerçekleştirdiğimiz Paris uçuşlarımızı günde 3 sefere çıkardık. İş adamları artık istedikleri saatlerde iş seyahatlerini gerçekleştirebilecek, günü birlik Paris’e seyahat edebilecek” dedi. Air France–KLM Kıdemli Başkan Yardımcısı Barry ter Voert ise “Zorlu bir rekabet ortamında Atlasglobal, Air France için İstanbul hattında mükemmel bir ortak. Bu ortaklıkla yolcularımıza Paris–İstanbul hattı üzerinde uygun saatler sunmaya ek olarak Paris-Charles de Gaulle’den global uçuş ağımıza ve Istanbul ötesinde yeni uçuş noktalarına ulaşabilme imkanı sağlıyoruz. Bu anlaşma kapsamında müşteri odaklı ve mükemmel uçuş deneyimi sunan bir ortakla çalışmaktan çok memnunuz” diye konuştu.