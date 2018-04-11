ATSO Başkanı Çetin: Döviz konusunda aşırı kaygı oluşmasına gerek yok

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, piyasada döviz konusunda aşırı kaygı oluşmasına gerek olmadığını belirterek, "Türkiye ekonomisi Suriye ve Rusya'daki sorunlardan kaynaklanabilecek etkileri aşacak güçte." ifadesini kullandı.

Çetin, döviz kurundaki yükselişe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Suriye konusunda ABD ve Rusya arasında artan gerilimin, Rusya ekonomisiyle Türkiye ekonomisini de etkilediğini kaydetti.

Türkiye ekonomisinin artan cari açık ve özel sektörün döviz borcu nedeniyle döviz konusunda zayıflığı bulunduğuna vurgu yapan Çetin, borsa ve tahvillerden yabancı sermaye çıkışının döviz kurunu artırıcı etki yarattığını belirtti.

Uluslararası piyasalarda özellikle Rus, İran ve Türk paralarında sert hareket olmasının dikkati çekici bir durum olduğunu vurgulayan Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte en önemli husus, yabancı sermayeye karşı ekonomimize güvendiğimizi göstermek. Merkez Bankamızın döviz rezervi 87 milyar dolar, bankalardaki döviz mevduatı 202 milyar dolar düzeyinde. Özel sektörümüzün kısa vadeli döviz borcu, cari açığımızın finansmanı, muhtemel sıcak para çıkışları karşılanabilir düzeyde. Bu nedenle piyasada döviz konusunda aşırı kaygı oluşmasına gerek yok. Türkiye ekonomisi Suriye ve Rusya'daki sorunlardan kaynaklanabilecek etkileri aşacak güçte."