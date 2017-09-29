Audi'nin eski bir yöneticisi ve çalışanı gözaltına alındı

Münih savcılığının Audi hakkında başlattığı dizel emisyon skandalına dair soruşturmada ikinci tutuklama geldi. Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü ve şüpheli sayısının genişletildiği belirtiliyor.

Habertürk'tün haberine göre, Alman otomobil üreticisi Audi, tutuklamayla ilgili bilgilerinin olmadığını, savcılık tarafından gerçekleştirilen aramanın şirketi kapsamadığını ve şahsi mekanlarda yapıldığını duyurdu. Audi ayrıca, yetkililerle tam bir iş birliği içerisinde olduğunu da yineledi.

2015 yılında çatı şirket olan Volkswagen'de patlak veren ve açılan davalar sonucu 20 milyar doların üzerinden bir fatura ödeyen dizel emisyon skandalı Audi'ye de sıçramıştı. Şirket, 3.0 litre V6 dizel motorlarda ABD'de yasadışı olan yardımcı bir kontrol cihaz ve yazılım aracılığıyla test değerlerinin manipüle edildiği kabul etmişti.

Mart ayında Münih savcıları Audi'nin Ingolstadt'ta 44 bin personelin çalıştığı ofislerde arama yapmıştı. 4 ay sonra ise ABD Adalet Bakanlığı, binlerce Audi dizel araçta emisyon testlerini saptırmak için personele yazılım geliştirmesi talimatı verdiği gerekçesiyle eski bir çalışan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İtalyan vatandaşı olan Audi'nin eski yöneticisi Giovanni Pamio sahtekarlık ve yanıltıcı reklam verme iddiasıyla, devam etmekte olan soruşturma kapsamında Münih savcılığınca tutuklanmıştı. ABD otoriteleri Pamio'nun teslim edilmesi için suçluların iadesi kapsamında resmi talepte bulunmuştu.