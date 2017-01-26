Avrasya Tüneli 24 saat hizmete baþlýyor

Avrasya Tüneli Ýþletme Ýnþaat ve Yatýrým AÞ. (ATAÞ) açýklamasýna göre, Ýstanbul’da araç trafiðinin çok yoðun olduðu Kumkapý ve Koþuyolu güzergahýnda kýtalararasý yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017'de 07.00 itibarýyla 24 saat hizmet vermeye baþlayacak.

Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna iliþkin çalýþmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasýnda hizmet veriyordu.

Ýki kýta arasý kýsa yol

Açýklamada yer verilen bilgilere göre, trafik yoðunluðu fazla olan Asya yakasýndaki D100 Karayolu ve Avrupa Yakasýndaki Kennedy Caddesini baðlayan Avrasya Tüneli ile zaman kaybý azaldý.

Baðlantý yollarýnýn iyileþtirilmesiyle akýcý hale getirilen güzergah sayesinde tüneli kullananlar kýtalararasý yolculuðu yaklaþýk 5 dakikada tamamlýyor. Ýstanbul genelinde de seyahat sürelerini kýsaltan Avrasya Tüneli ile Ýstanbullular zaman tasarrufu saðlýyor.

Avrasya Tüneli hizmete açýldýðý ilk günden bu yana sürücülerden yoðun ilgi görüyor. Sahip olduðu ileri teknolojik özellikleriyle Avrasya Tüneli, ocak ayýnýn ilk haftasýnda etkili olan yoðun kar yaðýþý nedeniyle ulaþýmýn olumsuz etkilendiði Ýstanbul’da hýzlý, konforlu ve güvenli bir ulaþým alternatifi olarak öne çýkmýþtý.