Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMÝ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrasya Tüneli 24 saat hizmete baþlýyor

Avrasya Tüneli 31 Ocak'ta saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye baþlayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrasya Tüneli Ýþletme Ýnþaat ve Yatýrým AÞ. (ATAÞ) açýklamasýna göre, Ýstanbul’da araç trafiðinin çok yoðun olduðu Kumkapý ve Koþuyolu güzergahýnda kýtalararasý yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017'de 07.00 itibarýyla 24 saat hizmet vermeye baþlayacak.
 
Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna iliþkin çalýþmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasýnda hizmet veriyordu.
 
Ýki kýta arasý kýsa yol
Açýklamada yer verilen bilgilere göre, trafik yoðunluðu fazla olan Asya yakasýndaki D100 Karayolu ve Avrupa Yakasýndaki Kennedy Caddesini baðlayan Avrasya Tüneli ile zaman kaybý azaldý.
 
Baðlantý yollarýnýn iyileþtirilmesiyle akýcý hale getirilen güzergah sayesinde tüneli kullananlar kýtalararasý yolculuðu yaklaþýk 5 dakikada tamamlýyor. Ýstanbul genelinde de seyahat sürelerini kýsaltan Avrasya Tüneli ile Ýstanbullular zaman tasarrufu saðlýyor.
 
Avrasya Tüneli hizmete açýldýðý ilk günden bu yana sürücülerden yoðun ilgi görüyor. Sahip olduðu ileri teknolojik özellikleriyle Avrasya Tüneli, ocak ayýnýn ilk haftasýnda etkili olan yoðun kar yaðýþý nedeniyle ulaþýmýn olumsuz etkilendiði Ýstanbul’da hýzlý, konforlu ve güvenli bir ulaþým alternatifi olarak öne çýkmýþtý.

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Milas'ta inþaat kazýsý sýrasýnda oda mezar bulundu

Milas'ta inþaat kazýsý sýrasýnda oda mezar bulundu

Yerli drone avcýsý yenilendi

Yerli drone avcýsý yenilendi

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA