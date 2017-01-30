Avrasya Tüneli bugünden itibaren 24 saat açık olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle 20 Aralık 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle düne kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 saat 07.00’den itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek.

ÖDEMELER İNTERNETTEN

Avrasya Tüneli’nden geçiş ödemeleri de artık www.avrasyatuneli.com adresinden yapılabilecek. Türkiye’de otoyol sektöründe ilk olan bu hizmet ile HGS/OGS bakiyesinde yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler kimlik ve plaka bilgileriyle geçiş ücretlerinin ödemesini güvenli bir şekilde yapabilecek. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilen sistem ile sürücüler, geçişlerinin durumlarını öğrenip cezai işlem uygulamasını da engelleyebilecekler. Tünel, Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında mesafeyi kısalttı.