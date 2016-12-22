Avrasya tüneli en çok onlarý sevindirdi

Genelde iþ amaçlý seyahat edenleri aðýrlayan Anadolu yakasý otelleri, ‘tünel’ ile turizmin kalbi tarihi yarýmada ve Taksim’e daha da yakýnlaþtý. 20 adet 5 yýldýzlý otelin bulunduðu Anadolu yakasýnda tünel sayesinde doluluk oranlarýnýn artacaðý belirtiliyor.

Ýstanbul'un iki yakasý beþinci kez ‘Avrasya Tüneli’ ile bir araya geldi. Türkiye’nin en önemli ulaþým projelerinden biri olan ‘Avrasya Tüneli’ bu sabah 07.00’den itibaren hizmete açýldý. 1.2 milyar dolarlýk yatýrýmla hayata geçirilen tünel ile Ýstanbul’un en yoðun trafiðinin yaþandýðý bölgelerden biri olan Göztepe-Kazlýçeþme arasý 15 dakikaya indi. Proje ile trafiðin büyük oranda rahatlamasý beklenirken, 1 yýlda 160 milyon liralýk yakýt tasarrufuna katkýda bulunacaðý ifade edildi. Ancak tüm bunlarýn yanýnda Anadolu yakasýnda bulunan otellerde de ayrý bir heyecan yaþanýyor.

Genellikle iþ aðýrlýklý seyahat edenleri aðýrlayan Anadolu yakasý otelleri, artýk Ýstanbul’a gezmeye gelen turistleri de daha fazla aðýrlayabileceklerini dile getiriyor. Avrasya Tüneli ile artýk tarihi yarýmada ve Taksim gibi turistik bölgelere yarým saat gibi bir sürede Anadolu yakasýndan ulaþýlabileceðini söyleyen Anadolu yakasýndaki otel yöneticileri, projenin tam anlamýyla devreye girmesiyle birlikte Ýstanbul Anadolu yakasýndaki otellerin doluluk oranýnda ciddi bir artýþ olabileceðini söyledi.

FÝNANS MERKEZÝ DE VAR

Anadolu yakasýnýn bir kaç yýlda daha fazla önem kazanacaðýna dikkat çeken otel yöneticileri þu ifadeleri kullandý: “Anadolu yakasý Avrasya projesini dört gözle bekliyordu. Sonunda tamamlandý. Þimdi sýrada Ataþehir’de yapýmý devam eden ‘Ýstanbul Uluslararasý Finans Merkezi’ inþaatý var. Burasý da tamamlandýðýnda bölgeye olan talep bir hayli artacak. Ayrýca Sabiha Gökçen Havalimaný’na inen uçak sayýsý da her geçen gün artýyor. Ulaþým konusundaki sýkýntýlarýn da çözülmesiyle birlikte Anadolu yakasýna yapýlan otel yatýrýmlarý artacaktýr.”

Taksim ve Sultanahmet’teki otellerin doluluklarýnýn güvenlik sebebiyle bir hayli düþtüðüne dikkat çeken Wyndham Grand Ýstanbul Kalamýþ Marina Hotel Genel Müdürü Mustafa Alparslan, “Anadolu yakasý yabancýlarýn gözünde çok daha güvenli olarak görülüyor. Biz doluluklarda çok dramatik düþüþler yaþamadýk. Avrupa yakasýnda kapatmak zorunda kalan oteller oldu. Otelimizin müþterilerinin yüzde 65 yabancý. Daha sakin bir ortam olduðu için bizi tercih ediyorlar. Baðdat Caddesi gibi de bir yer var. Tüm bunlarýn yanýna þimdi de Avrasya Tüneli eklendi. Artýk Atatürk Havalimaný’ndan çýkan yarým saat içinde Anadolu yakasýna ulaþabilecek. Atatürk Havalimaný taþýndýktan sonra da yeni yollar sayesinde rahatlýkla bölgemize ulaþýlabilecek. Þimdiden pazarlama faaliyetlerimizde ve yurtdýþýnda Avrasya Tüneli’ni anlatmaya baþladýk. Artýk Anadolu yakasýnda kalýp karþýya gezmeye gidecekler” ifadelerini kullandý.

YILDIZLI OTEL SAYISI 20’YE ULAÞTI

TÜRKÝYE Otelciler Birliði’nin (TÜROB) verilerine göre, Ýstanbul’da 74’ü Avrupa, 20’si Anadolu yakasýnda olmak üzere toplam 94 adet 5 yýldýzlý otel bulunuyor. Anadolu yakasýnda 4 yýldýzlý otel sayýsý 12’ye ulaþýrken, 3 yýldýzlý ise 16 otel bulunuyor. Ýstanbul’da 5 yýldýzlý oteller aðýrlýkta olarak Þiþli ve Beþiktaþ’ta yoðunlaþýyor. 4 yýldýzlý otel yoðunluðu Fatih ve Beyoðlu’nda, 3 yýldýzlý oteller ise Tarihi Yarýmada’da yoðunlaþýyor. Tünelin devreye girmesiyle Anadolu yakasýndaki 4 ve 3 yýldýzlý otellerin de olumlu etkileneceði belirtiliyor. 56 otelle en fazla 3 yýldýzlý otel ise Fatih’de bulunuyor. Fatih’i 15 otel ile Beyoðlu takip ederken, bunlarýn arkasýndan 12 otelle Þiþli geliyor.

EVLER DE ETKÝLENDÝ

AVRASYA’nýn diðer bir etkisi de konut fiyatlarýnda oldu. TSKB Gayrimenkul Deðerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Avrasya Tüneli projesinden etkilenen bölgeler Asya yakasýnda D-100 karayolunun Göztepe-Harem arasýnda kalan kýsmýnýn etrafýnda konumlu, Üsküdar’a baðlý Acýbadem, Koþuyolu ve Ünalan ile Kadýköy’e baðlý Hasanpaþa ve Merdivenköy mahalleleri, Avrupa yakasýnda ise Fatih ilçesine baðlý Cankurtaran, Yenikapý ve Yedikule mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin sahil kesimi” dedi. Son bir yýllýk dönemde, projenin tamamlanmasýna az bir süre kalmasýnýn da etkisiyle, proje güzergahýndaki bölgelerde yer alan konut fiyatlarýnda ve kira deðerlerinde yüzde 40’lara varan oranlarda artýþ yaþandýðýný dile getiren Maya, ortalama artýþýn ise yüzde 30 civarýnda olduðunu kaydetti.

GECELEME SAYILARI ARTACAK

AVRASYA Tüneli’nin, Ýstanbul’un merkezi sayýlan Taksim’e ve seyahat amaçlý gelen turistlerin odak noktasý olan Tarihi Yarýmada’ya Anadolu yakasýndan ulaþýmý yaklaþýk 30 dakikalara indirdiðine dikkat çeken Hilton Ýstanbul Kozyataðý Genel Müdür Vekili Burak Ektiren, bu sayede Anadolu yakasýndaki otellerde geceleme sayýsýný artacaðýný ifade etti. Burak Ektiren þunlarý söyledi: “Atatürk Havalimaný ile aramýzdaki mesafenin de bu tünelle önemli ölçüde yakýnlaþtýðýný düþündüðümüzde bu havalimanýna inen yolcular, konaklama tercihlerinde Avrupa yakasý ile birlikte Anadolu yakasýný da deðerlendirecektir. Hilton Ýstanbul Kozyataðý’nýn Göztepe giriþine 5 dakika mesafede olmasý sebebiyle, Anadolu yakasýndaki en avantajlý konuma sahip olduðunu da söyleyebilirim.”

MÝSAFÝR PROFÝLÝ GENÝÞLEYECEK

TÜNELin Anadolu yakasý otelleri için çok deðerli bir hizmet olduðuna deðinen Sheraton Grand Ýstanbul Ataþehir Genel Müdürü Soner Metin, tünel ile Ataþehir’de bulunan otel misafirlerinin iki havaalanýna da kýsa zamanda ulaþabileceðini söyledi. Artýk Atatürk Havalimaný’ndan gelen yolcularýn da Ýstanbul ve köprü trafiðine takýlmadan rahatlýkla Anadolu yakasýna geçiþ yapabileceðini kaydeden Metin, “Ýþ odaklý bir bölgedeyiz, otelimizin misafir profilini aðýrlýkla iþ için seyahat eden iþadamlarý oluþturuyor. Ancak Avrasya tüneli otelimizin misafir profilini geniþletecek, yalnýzca iþ amaçlý deðil seyahat amaçlý Ýstanbul’a gelen yerli ve yabancý konuklarýmýzýn sayýsýný ve doluluklarýmýzý da artýracaktýr. Asya ile Avrupa arasýnda oluþan bu hýzlý ve doðrudan ulaþým kolaylýðý bizi ve tüm Anadolu yakasý otellerini olumlu yönde etkileyecektir” dedi.