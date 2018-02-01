Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrasya Tüneli geçiş fiyatına düzenleme

Ulaştırma Bakanı Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi. Düzenlemeyle geçiş ücreti küçük araçlar için 19.20 TL oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'de indirime gidildi.
 
Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Arslan, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. 
 
Küçük araçlar için 16,60 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, dün yapılan yüzde 26,5 zamla 21 liraya yükselmişti. 
 
Yapılan KDV düzenlemesiyle bu ücret 19,20 lira oldu. Düzenleme yarından itibaren geçerli olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA