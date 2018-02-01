Avrasya Tüneli geçiş fiyatına düzenleme

Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'de indirime gidildi.

Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Arslan, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

Küçük araçlar için 16,60 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, dün yapılan yüzde 26,5 zamla 21 liraya yükselmişti.

Yapılan KDV düzenlemesiyle bu ücret 19,20 lira oldu. Düzenleme yarından itibaren geçerli olacak.