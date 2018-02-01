Avrasya Tüneli geçiş fiyatına düzenleme
Ulaştırma Bakanı Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi. Düzenlemeyle geçiş ücreti küçük araçlar için 19.20 TL oldu.
Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'de indirime gidildi.
Açıklama Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Arslan, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.
Küçük araçlar için 16,60 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, dün yapılan yüzde 26,5 zamla 21 liraya yükselmişti.
Yapılan KDV düzenlemesiyle bu ücret 19,20 lira oldu. Düzenleme yarından itibaren geçerli olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.