Avrasya Tüneli, İpek Yolu’na ivme kazandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli, Çin’den Londra’ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu için de büyük önem taşıyor. Avrasya Tüneli’nin açılışı için İstanbul’a gelen Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de Avrasya Tüneli’nin İpek Yolu’nun canlandırmasına büyük ivme kazandıracağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Giorgi Kvirikaşvili, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Avrasya Tüneli’nin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kvirikaşvili “Avrasya Tüneli, Avrupa ve Asya kıtalarının birbirlerine bağlayarak yeni ulaşım imkanlarını ortaya koyuyor. Türkiye ve Gürcistan’ın amacı, partnerlerimizle tarihi İpek Yolu’nu canlandırmaktır. Avrasya Tüneli de tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasına yeni bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu. Giorgi Kvirikaşvili, Gürcistan’ın Türkiye ile siyasi, ekonomik, ticari, ulaşım, enerji, kültür alanlarında ilişkilerini ve iş birliğini geliştirmeyi gönülden istediğini dile getirerek, iki ülke ortaklığında gerçekleştirilen ve başarıyla yürütülen ulaşım ve enerji projeleri bulunduğunu kaydetti.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nı söz konusu projelere örnek olarak veren Giorgi Kvirikaşvili, şunları söyledi: “Projenin en kısa sürede tamamlanması ve faaliyete geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz, çok aktif çalışıyoruz. BTK projesi, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasında güçlü iş birliğinin çok önemli bir göstergesidir. Güney enerji koridoru ve Hazar enerji kaynaklarının batıya taşınması projeleri üzerinde Türkiye ve Gürcistan olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU 2017’NİN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETTE