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Bakan Arslan ilk kez açıkladı: Avrasya'dan fazla geçiş olursa devlete pay kalıyor

Avrasya Tüneli, Yap-İşlet-Devret modeli olduğu için gelirler 24 yıl 4 aylığına firmalara kalıyor. Ancak garanti edilenden fazla araç geçerse, fazla kısımdan kamu da pay alıyor.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, konuşması esnasında projeyle ilgili önemli bir detaya da yer verdi.

'YÜZDE 30'U KAMUYA'

Bakan Arslan, Avrasya Tüneli için günlük 69 bin 500 araçlık garanti verildiğini, bu rakamın üzerine çıkılması halinde kamuya gelir sağlanacağını ifade etti.

Bakan Arslan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bizim garanti verdiğimiz yıllık 25 milyon araç. Bu da günlük 68 bin 500'e denk geliyor. Daha önce yaptırdığımız fizibiliteler, etütler gösteriyor ki buradan günlük 100-120 bin araç geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla garanti rakamın çok üzerine çıkıyor. Hatta garanti rakamın üzerine çıkan kısmın yüzde 30'unu kamu olarak biz alacağız."

 

 

 

 

 

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