Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
- AA
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 gerileyerek 375,68 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,00 azalarak 7.383,28 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39 düşerek 12.040,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybederek 5.260,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 20.581,78 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 kayıpla 9.301,30 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,37'lik artışla 1,1624 seviyesinde bulunuyor.
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