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Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü İspanya hariç düşüşle tamamladı.

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 384,88 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10’luk kayıpla 12.548,57 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 gerileyerek 7.655,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 değer kaybederek 21.605,21 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,37 azalarak 5.378,25 puana indi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,01’lik artışla 9.726,10 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,25'lik azalışla 1,1692 seviyelerinde bulunuyor.

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