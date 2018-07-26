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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 artışla 390,53 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,83 artarak 12.809,23 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 kazançla 7.663,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.480,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,40 artışla 21.862,87 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,79’luk kazançla 9.780,00 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.31 itibarıyla yüzde 0,55'lik azalışla 1,1663 seviyelerinde işlem görüyor.

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