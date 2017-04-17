Avrupa ile ilişkiler ortak çıkarlarla şekillenecek
Referandumdan ‘evet’ çıkmasıyla birlikte AB ile ilişkiler yeni bir sürece girdi. Başbakan Yardımcısı Canikli, Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin siyasetten bağımsız şekilde gelişeceğini söylerken Şimşek de “AB ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak” dedi.
Referandumdan çıkan ‘evet’ sonucu, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin de masaya yeniden gelmesini sağladı. Yeni süreçte Avrupa ile ilişkilerin daha çok ekonomik çerçevede sürdürülmesi planlanıyor. Yeni döneme ilişkin sürecin ipuçlarını ise Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek verdi. “Avrupa’nın Türkiye’deki yeni döneme göre hesaplarını yapması gerekiyor, Türkiye artık eski Türkiye değil” diyen Canikli AB ile ekonomik ilişkilerin siyasetten bağımsız şekilde gelişeceğini söyledi.
MENFAAT ÖN PLANDA
Canikli “Türkiye eskiden olduğu gibi Avrupa’ya finansal piyasalar yoluyla veya başka yöntemlerle kaynakların aktarıldığı bir ülke olmayacaktır. Ben, Avrupa’da da rasyonel bir eğilim ve düşüncenin öne çıkacağını ve politikalara bunun yön vereceğini düşünüyorum. Şimdiki söylemlerin hepsi geçicidir. Avrupa, 15 Temmuz sonrası yaşanan şaşkınlığın benzerini yaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘hayır’ çıkacağı noktasında galiba çok büyük garantiler verdi, onu bekliyorlardı. Ekonomik ilişkilerin kuralları daha farklıdır. Avrupa, bizim en büyük ekonomik ortaklarımızdan biridir. Bu ticaretten her iki taraf da çıkar sağlıyor. İki tarafın menfaatini yükseltecek şekilde Avrupa ile ekonomik ilişkilerimiz devam edecektir” dedi.
GÜRÜLTÜ AZALACAK
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise “Referandum sonrası AB ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi Türkiye-AB ilişkilerinde uzlaşılabilecek en kolay konu. Avrupa’daki seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerindeki ‘gürültünün’ azalacağını tahmin ediyorum” dedi. Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) bütün siyasi münazaralar bir kenara bırakıldığında Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 75’inin, turistlerin üçte ikisinin AB’den geldiğine dikkati çekti.
‘Vize serbestisi bekliyoruz’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi sürecine ilişkin “Vize serbestisinin en kısa zamanda verilmesini bekliyoruz. Eğer AB bu konuda yeşil ışık yakmazsa Ege Denizi’nde üstlendiğimiz ağır yükü gözden geçirmek zorunda kalacağız” dedi. Suudi Arabistan’ın El-Şark el-Avsat gazetesine mülakat veren Çavuşoğlu bazı AB ülkelerinin çifte standartlı davrandığını söyledi. “AB üyeliği bizim için öncelik olmaya devam ediyor” diyen Çavuşoğlu, AB’ye katılım sürecinde karşılaşılan siyasi engellerin de Türkiye-AB ilişkilerini zora sokan etkenler arasında olduğunu söyledi.
GÜMRÜK BİRLİĞİ MASADA
Referandum sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi çalışmalarına da hız verilecek. Güncelleme için teknik görüşmelerin haziranda, çalışmaların tümümün gelecek yıl sonunda tamamlanarak, güncellenmiş anlaşmanın 2019 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
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