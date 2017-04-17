Avrupa ile ilişkiler ortak çıkarlarla şekillenecek

Referandumdan çıkan ‘evet’ sonucu, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin de masaya yeniden gelmesini sağladı. Yeni süreçte Avrupa ile ilişkilerin daha çok ekonomik çerçevede sürdürülmesi planlanıyor. Yeni döneme ilişkin sürecin ipuçlarını ise Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek verdi. “Avrupa’nın Türkiye’deki yeni döneme göre hesaplarını yapması gerekiyor, Türkiye artık eski Türkiye değil” diyen Canikli AB ile ekonomik ilişkilerin siyasetten bağımsız şekilde gelişeceğini söyledi.

MENFAAT ÖN PLANDA

Canikli “Türkiye eskiden olduğu gibi Avrupa’ya finansal piyasalar yoluyla veya başka yöntemlerle kaynakların aktarıldığı bir ülke olmayacaktır. Ben, Avrupa’da da rasyonel bir eğilim ve düşüncenin öne çıkacağını ve politikalara bunun yön vereceğini düşünüyorum. Şimdiki söylemlerin hepsi geçicidir. Avrupa, 15 Temmuz sonrası yaşanan şaşkınlığın benzerini yaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘hayır’ çıkacağı noktasında galiba çok büyük garantiler verdi, onu bekliyorlardı. Ekonomik ilişkilerin kuralları daha farklıdır. Avrupa, bizim en büyük ekonomik ortaklarımızdan biridir. Bu ticaretten her iki taraf da çıkar sağlıyor. İki tarafın menfaatini yükseltecek şekilde Avrupa ile ekonomik ilişkilerimiz devam edecektir” dedi.

GÜRÜLTÜ AZALACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise “Referandum sonrası AB ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi Türkiye-AB ilişkilerinde uzlaşılabilecek en kolay konu. Avrupa’daki seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerindeki ‘gürültünün’ azalacağını tahmin ediyorum” dedi. Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) bütün siyasi münazaralar bir kenara bırakıldığında Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 75’inin, turistlerin üçte ikisinin AB’den geldiğine dikkati çekti.