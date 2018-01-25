Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi: Bu yıl faiz artışı şansı çok az

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli ekonomik ve mali analizlere dayanarak faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını ve faizlerin uzun süre için ya da varlık alım programının ötesinde ”mevcut" seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Varlık alım programının bu aydan itibarıyla aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018’e kadar süreceğini bildiren Draghi, gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini vurguladı.

Gelen bilgiler 2017 yılının ikinci yarısında beklenenden daha fazla hızlanan ekonomik genişleme sürecini doğrulamasına karşın fiyat baskılarının hafif olduğuna işaret eden Draghi, “Aynı zamanda, yerel fiyat baskıları genel olarak sessiz kalmaya devam ediyor ve henüz sürekli artan bir eğilime yönelik ikna edici sinyaller vermedi.” dedi.

“Hala yüksek miktarda parasal teşvike ihtiyaç var”

“Bu çerçevede, döviz kurundaki son dalgalanma, fiyat istikrarının orta vadeli görünümüne olası etkileri açısından izlenmesi gereken bir belirsizlik kaynağı oluşturuyor.” diyen Draghi, genel olarak, çekirdek enflasyon baskılarının orta vadede manşet enflasyonundaki gelişmeleri desteklemeye devam etmesi için hala yüksek miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Draghi, Avro Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen risklerin geniş ölçüde dengeli olarak değerlendirildiğini belirterek, "Bir taraftan, mevcut güçlü döngüsel ivme yakın dönemde olumlu büyüme sürprizlerine yol açabilir. Diğer yandan, aşağı yönlü riskler, öncelikle döviz piyasalarındaki gelişmeler de dahil olmak üzere küresel etkenlerle ilişkili olmaya devam ediyor." diye konuştu.

“Avro Bölgesi ülkelerinde yapısal reformların uygulanması, esnekliği artırmak, yapısal işsizliği azaltmak ve Avro Bölgesi verimliliğini ve büyüme potansiyelini artırmak için büyük oranda hızlandırılmalı.” ifadelerini kullanan Draghi, daha önceki toplantılarda olduğu gibi para politikası önlemlerinin tümünden faydalanabilmek için diğer politika alanlarının ekonomik büyümeye daha kararlı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

“Sözle yönlendirme konusunu henüz tartışmaya başlamadık”

Konuşmasının ardında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan ECB Başkanı Draghi, kurlardaki değişikliğin belirsizlik kaynağı olduğunu ancak bununla birlikte banka politikalarında döviz kurunun hedeflenmediğini söyledi.

Draghi, sözle yönlendirmede değişiklik olabileceğine ilişkin sorulara ise, “Sözle yönlendirme konusunu henüz tartışmaya başlamadık.” şeklinde cevap verdi.

Faizlerin ne kadar süre mevcut seviyelerde kalacağına yönelik sorulara cevap veren Draghi, “Bugünün verilerine dayanarak, faiz oranlarının bu yıl yükseltilebileceğine dair çok az şans görüyorum.” diye konuştu.