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Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

ECB Yönetim Konseyi faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Net varlık alım miktarı, Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edecek.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.
 
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.
 
Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir dönem ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
 
Aylık net varlık alım miktarının bu aydan itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceğine işaret edildi.
 
Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyut veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.
 
ECB, Ekim 2017 toplantısında faiz oranlarını değiştirmezken, Aralık 2017'ye kadar aylık 60 milyar avro olan net varlık alım miktarını Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettirme kararı almıştı.
 
ECB Başkanı Mario Draghi, alınan kararlara ilişkin Türkiye saatiyle 16.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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