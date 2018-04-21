Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa Parlamentosu kripto para birimlerini düzenlemek için harekete geçiyor

Avrupa Parlamentosu’nda kripto para birimleri piyasalarının daha yakından takip edilebilmesi adına sunulan düzenleme önergesi kabul edildi.

  • DHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kripto para birimlerinin para aklama ve terör eylemlerinin finanse edilmesindeki kullanımını önlemek amacıyla Aralık 2017’de Avrupa Parlamentosu’na sunulan ve kripto para birimlerinin daha yakından takip edilip düzenlemelerin arttırılmasını talep eden önerge üyeler tarafından kabul edildi.
 
Oylamada 574 oyla kabul edilen önergenin kripto para birimleri, kripto para birimleri piyasaları ve işlemler için cüzdan sağlayıcılarla anılan gizlilik ilkesini hedef alacağı söylenirken, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Sözcüsü Krisjanis Karins konuyu şöyle değerlendirdi:
 
“Suç eylemleri maalesef değişmedi. Suçlular para aklama ve terör eylemlerini finanse etmede gizliliği tercih ediyor. Bu önerge, şirketlerin ardındaki kişilere olan bilgi erişimini arttırarak ve kripto para birimleri düzenlemesindeki kuralları sıklaştırarak vatandaşlarımızı korumamıza yardımcı olacaktır.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA