Avrupa yakası 610 bin kez taşındı

CK Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’, 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketini rakamlarla ortaya koydu. Yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Avrupa Yakası’nda 2017’de 610 bin taşınma hareketi gözlendi. Günde ortalama 1.672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. Son iki yıl baz alındığında İstanbul’daki taşınma hareketi 1 milyonu 102 bini buldu. Raporun sonuçlarını açıklayan CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal “Avrupa Yakası’nda 492 bini 2016, 610 bini ise 2017 yılında olmak üzere son iki yılda 1 milyondan 102 bin taşınma hareketi gerçekleşti. Arka arkaya yükselen yeni projeler ve kentsel dönüşümün de etkisi ile her gün binlerce insan gayrimenkulünü değiştiriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 4,5 milyon aboneye hizmet verdiğimiz düşünüldüğünde son iki yılda abonelerimizin dörtte birinin hareket halinde olduğu ortaya çıkıyor. Bölgede görevli tedarik şirketi olarak biz de bu harekete en hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. Tüm bu gelişmeler İstanbul’un her geçen gün büyüdüğünü, yenilendiğini gözler önüne seriyor” dedi.

EN AZ ÇATALCA OLDU

CK Boğaziçi Elektrik tarafından 2016 yılının şubat ayından itibaren tutulmaya başlanan konut yıkım istatistiklerine göre şubat-aralık ayları arasında 18 bin 585 konut yenilenmek amacıyla kentsel dönüşüm faaliyetine girerken bu rakam 2017 yılında 22 bin 367’e ulaştı. İlçeler bazında bakıldığında 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nın en hareketli bölge yeni konutlarla taşınmada öne çıkan Esenyurt oldu. 2017 yılında bölgede 72 bin 807’si birinci el, 34 bin 404’ü ikinci el olmak üzere toplam 107 bin 211 taşınma hareketi gözlendi. En yoğun hareketin olduğu ilçeler listesinde ikinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada Başakşehir yer alırken, Çatalca en az taşınmanın olduğu ilçe oldu.