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Avrupa'da sanayinin çarkları yavaşladı

Sanayi üretimi, bu yılın şubat ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,8, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,7 azaldı.

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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, şubat ayında ocak ayına göre yüzde 0,8 gerilerken, 2017’nin şubat ayı ile kıyaslandığında yüzde 2,9 artış gösterdi.

Sanayi üretimi, piyasalardaki aylık yüzde 0,1’lik ve yıllık yüzde 3,6’lık artış beklentisini karşılamadı.

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azaldı. 2017 yılının aynı ayına göre ise yüzde 3,1 yükseldi.

Uzmanlar, Avrupa’nın sanayi üretimindeki azalışında özellikle Almanya’nın sanayi üretiminin gerilemesinin etkili olduğunu belirtti.

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