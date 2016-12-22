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Avrupa'da Türk lirasına rağbet artıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirketlerine TL cinsi kredilerle destek olma kararı aldı. EBRD Türkiye Direktörü Marquet, “Kur riskini elimine edeceğiz” dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası çağrısına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da (EBRD) kulak verdi. Türk şirketlerin döviz baskısından kurtulması için adım atan EBRD, finansal kaynak desteğini TL'ye çevirmek için harekete geçti. EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, "Türk şirketlerini TL cinsi kredilerle destekleyerek döviz riskini de elimine etmeyi planlıyoruz" dedi. Bu yıl dört projeyi TL ile finanse ettiklerini belirten Marquet, bunun 3'ünün bono birinin de Borsa İstanbul yatırımı olduğunu aktardı. TL cinsi finansal desteği ilk olarak YDA'nın haziran ayında gerçekleştirdiği tahvil ihracında sağladıklarını aktaran Marquet, "Şu anda TL ile destekleme sürecimiz sınırlı ancak bunu uzun vadede genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.
 
ÜLKEYE GÜVENİMİZ TAM
 
Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Marquet, 2016'da yaklaşık 2 milyar euroluk finansal kaynak sağladıklarını aktardı. Marquet, Türkiye'de şehir hastaneleri projelerinin yanı sıra KOBİ'ler, araba üretim şirketleri ve enerji şirketlerine de destek verdiklerini kaydetti. Türkiye'deki küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için 400 milyon euroluk yeni bir finansman paketi oluşturduklarını hatırlatan Marquet, "Kaynak verimliliğini artırmak isteyen özel şirketleri de kapsayacak özel bir finansman programı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
 
2015'TE EN BÜYÜK YATIRIMI 1.9 MİLYAR EURO İLE TÜRKİYE'YE
 
2015'te, 1.9 milyar euro ile en büyük yatırımı Türkiye'de yapan EBRD, 2014'te ise Türkiye'ye toplam 1.4 milyar euroluk yatırım gerçekleştirmişti. Bu yılki yatırımın da 2 milyar euroya ulaşması bekleniyor. (Kaynak: SABAH)

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