Avrupa’dan TANAP’a 932 milyon Euro

Bankadan yapılan yazılı açıklamada TANAP’ın, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli kısmını oluşturduğu belirtilen açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun, projenin Avrupa Birliği enerji politikası için stratejik öneme sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi hatırlatıldı. Geçen yıl ekim ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu’nca, TANAP için Azerbaycan şirketi Güney Gaz Koridoru AŞ’ye (SGC) 500 milyon dolarlık finansman sağlanması onaylanmıştı. TANAP’ın son hesaplamalara göre yaklaşık 8 milyar dolara mal olması bekleniyor. TANAP’ta, Güney Gaz Koridoru’nun yüzde 58, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) yüzde 30 ve BP’nin de yüzde 12’lik hissesi bulunuyor.