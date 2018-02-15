Avrupalı tatil için Türkiye’ye akıyor

Türkiye, 2017’de başlattığı turizm atağında 2018’de zirveyi görecek. Uluslararası seyahat şirketleri, Türkiye’nin bu yılın yaz sezonunda Avrupalı turistlerin gözde destinasyonu olmasını bekliyor. Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye’nin giderek güçlenen bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek “2018 ve sonrasında daha önceki rakamları elde etmek hatta 4 milyon Alman turiste ulaşmak mümkün” dedi. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen ise “Almanya’dan Türkiye’ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim” dedi .Türkiye’ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, mayıs-ekim döneminde Antalya seferlerinde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artırma kararı aldı.

HEDEF RUSLAR’I GEÇMEK

Almanya’da Thomas Cook bünyesinde faaliyet gösteren Öger Tours da bu yılın yaz sezonu için Türkiye rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı. Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan da, “Almanya’nın hedefi, Rus pazarından birinciliği geri almak” dedi.

YÜZDE 69 ARTIŞ

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliğinin aralık sonunda yayımladığı 2018’de Seyahat Trendleri adlı raporunda, Türkiye’nin yeniden tatilcilerin gözde tercihi olduğu, yaz dönemi için rezervasyonlarda geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiği belirtildi.