Avrupa’nın ‘İpekyolu’na Türk imzası

Otoyolun tamamlanmasının ardından dünya devi firmalar Bosna’da yatırım için düğmeye bastı ve 6,6 milyar dolarlık yabancı yatırım geldi. Türk müteahhitleri için bu projenin çok önemli referans olduğunu anlatan Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Direktörü Utku Gök, “Makine parkımızı Türkiye’ye geri götürmüyoruz. Yeni projelerde de Türk firmaları olacak” dedi



SARAYBOSNA – Çin’in ardından dünya 2’nciliği koltuğunda oturan Türk müteahhitleri dünya devlerini geride bırakmaya ve yeni başarı öyküleri yazmaya devam ediyor. Avrupa’nın ‘İpek Yolu’ olarak bilinen C-5 koridorundaki üç ayrı etap için düzenlenen üç ihaleyi de kazanan Cengiz İnşaat, toplam 355 milyon Euro işi zamanından önce tamamlayarak AB’ye teslim etti. Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Direktörü Utku Gök, Budapeşte’den başlayarak Adriyatik denizine kadar inen ve Avrupa’yı birbirine bağlayan otoyolun Cengiz İnşaat tarafından yapılan bölümünün öyküsünü anlattı.

Avrupa’nın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlarken Doğu ve batı koridorunu da tamamlayan C-5 otoyolunun hem ekonomik hem de stratejik önemi olduğunu anlatan Gök, “Bizim için çok önemli olan iki şey daha var. Bunlardan biri dünyanın en büyük acılarının yaşandığı Bosna’nın ekonomik olarak ayağa kalkması, diğeri de Türk müteahhitlerinin gücünün Avrupa’da kabul edilmesi” dedi. Otoyolun ihalelerinin üç ayrı etaptan oluştuğunu ve üçü için de ayrı ihalelere çıkıldığını belirten Gök, “Cengiz İnşaat olarak Bulgaristan’da yaptığımız otoyol projesi incelendikten sonra yeterlilik belgesi alan tek Türk firma olarak ihaleye katıldık. Bu ihalede Avrupa’nın dev firmalarıyla yarıştık. Üç ihaleyi de biz kazandık. 369 milyon Euro tutarındaki işi, bütçesinin altında 355 milyon Euro’ya bitirdik. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den başlayan otoyol, Bosna sınırlarından da geçerek Adriyatik kıyısına kadar iniyor. Otoyolun 360 kilometresi Bosna’dan geçiyor. Biz Cengiz İnşaat olarak bunun 20 kilometresini tamamladık. Bu 20 kilometrenin 5 kilometresi ise tünellerden oluşuyor. Avrupa’nın en uzun tünellerinden birini inşa ettik. Burada Yunanistan’dan başlayıp İtalya’ya kadar uzanan otoyol ile birleşiyor” dedi.

İşin hızı Avrupalıları şaşırttı

İhale tamamlanıp iş başladıktan sonra AB Komisyonu’nun işin devamına şaşırdığını anlatan Gök, “Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Hak ediş istiyoruz, para geliyor. İş hızlı gittiği için tekrar para istiyoruz. Gelip kontrol etmek zorunda kaldılar. Çok şaşırdılar. Bu kadar hızlı devam eden bir işle karşılaşmadık dediler. Daha sonra Avrupalılar bizim çalışma hızımıza alıştılar ve hak edişlerimizi göndermeye devam ettiler” diye konuştu.



1800 kişiye istihdam sağlandı

Otoyolun inşaatı süresince 1800 kişinin istihdam edildiğini anlatan Gök, “Çalışanlarımızın yarısını Türkiye’den getirdik. Kalan 900 kişiyi ise yerel halktan temin ettik. Ülke ekonomisine bu şekilde de katkı sağlamaya çalıştık. Bosna’nın nüfusu göz önüne alındığında 900 kişinin önemli bir istihdam olduğunu görüyoruz. Bu sadece otoyol değil, Saraybosna’nın acılarını hafifletecek bir yol aynı zamanda. Otoyol tamamlandıktan sonra Bosna’da neler değişiyor diye baktık. Bosna daha çok ihracat kanalları bulmaya ve daha fazla ihracat yapmaya başladı. Yabancı yatırımcılar Bosna’ya akıyor. Otoyolun tamamlanması ile birlikte toplam yatırım miktarı 6,6 milyar doları buldu” açıklamasını yaptı.



Makine parkını Türkiye’ye geri götürmedik

Bosna’daki işin tamamlanmasına rağmen makine parkını Türkiye’ye geri taşımayacaklarını sözlerine ekleyen Gök sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iş için Bulgaristan’da yaptığımız Ljulin otoyolu referans oldu. Bu işi de zamanından önce ve bütçesinin altında tamamladık. Yeni ihalelerde bizim de olmamızı istiyorlar. Yakında burada yeni bir işe başlayabiliriz. Cengiz İnşaat’ın yurt dışında önemli bir deneyimi bulunuyor. Azerbaycan’da Şemkir Çayı üzerinde yer alan en büyük barajı Cengiz İnşaat gerçekleştirdi. Bu baraj Türk müteahhitleri tarafından yurt dışında yapılan en yüksek barajdır. Barajın mühendislik işleri dahil tamamı Türkler tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’den 1000 işçi götürdük ve ülkenin hem tarım sulamasına hem de elektrik ihtiyacına katkıda bulunduk. Bu barajın toplam maliyeti de 948 milyon dolar. 2010 yılında tamamladığımız Irak Erbil Havalimanı’nda 1500 kişiye istihdam sağladık. Halen yapımı devam eden Uluslararası Kuveyt Havalimanı Yolcu Destek Terminali projesinde 1400 kişi çalışıyor, 2018 ortasında projeyi teslim edeceğiz.”



Türkiye’nin ilkleri Cengiz’den

Cengiz İnşaat’ın hem yurt içi hem de yurt dışında önemli işlere imza attığını sözlerine ekleyen Gök şunları söyledi: “Dünyada tamamı deniz üzerine kurulu 4 adet havalimanının ikisinde Cengiz İnşaat imzası var. 2015 yılında Ordu-Giresun Havalimanını tamamladık. Ordu ve Giresunluları Samsun veya Trabzon Havalimanı’na mecbur kalmaktan kurtardık. Şimdi Artvin ve Rize arasına yine deniz üzerine bir havalimanı yapıyoruz. Bu işleri yapmak için önemli bir mühendislik bilginiz ve yıllara dayanan tecrübeniz olması gerekiyor. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının önemli kısmının yapımında biz vardık. Türkiye’nin kuzeyi ve doğusunu birleştiren, Avrupa’nın en uzun çift tüp tüneli olan Zigana tünelinde de Cengiz İnşaat imzası var. Dünya’nın en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı’nın da inşaatı son sürat devam ediyor.”