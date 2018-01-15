Ayakkabıda ‘ESAS’LI hedefler koydu

Türkiye’nin en çok ayakkabı satan perakende markalarından Ayakkabı Dünyası, büyüme konusunda çıtayı yükseğe koydu. 1923 yılında Akbacakoğlu Ailesi tarafından kurulan;

2014 yılında ise Şevket Sabancı’nın kurduğu, Ali Sabancı’nın da yönetiminde yer aldığı Esas Holding’in yüzde 60’ını aldığı marka, bugün Türkiye genelinde 69 mağaza ile faaliyet gösteriyor. 800’ü aşkın çalışan, 2.5 milyon ayakkabı satışı ve yıllık 25 milyon ziyaretçi sayısı ile sektöre liderlik eden Ayakkabı Dünyası, şimdi yeni hedeflere odaklandı. Markanın Genel Müdürü Uygar Turcan konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “2018 yılında en az 15 mağaza daha açarak tüketiciler ile buluşacağız. 2018 yılında hedefimiz 345 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. 2019 yılında 467 milyon 2020 yılı sonunda da 637 milyon TL ciroya ulaşma hedefinde olacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte mağaza sayımızı 120’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz…”

- Ayakkabı Dünyası ne zaman ve nasıl kuruldu?

1923 yılında Akbacakoğlu Ailesi tarafından kurulan Ayakkabı Dünyası, 94 yıllık deneyimiyle perakende sektöründe faaliyetlerini devam ettiriyor. Markamız bugün; 30 ilde, 69 mağaza ve 40 bin metrekare ile müşterilerine hizmet veriyor. 2014 yılında Esas Holding Ayakkabı Dünyası’nın yüzde 60’ını satın aldı ve çok güzel bir birleşmeye imza atıldı. Şu an yüzde 60 hisse Esas Holding, yüzde 40 hisse ise Akbacakoğlu tarafında. Yönetim kadrosu ise tamamen bağımsız profesyonellerden oluşuyor.

- Üretim nerede yapılıyor? Fabrikanız var mı, fason mu ürettiriyorsunuz?

Dünya markalarının yanı sıra 4 farklı kategorideki kendi markalarımızı da tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Kendi markalarımıza ait ayakkabılarımızın üretimini ülkemizde gerçekleştirerek, yerli üretime katkıda bulunuyor ve destekliyoruz. Kendi markalarımızın Ayakkabı Dünyası koleksiyonu içerisinde satış olarak yüzde 25, adet olarak da yüzde 25’e yakın bir paya sahip. Bunun dışında 50 fazla global markanın ürünü mağazalarımızda satılıyor. l Kaç kişiye istihdam sağlanıyor?

Genel merkezimiz dahil toplamda 800’ü aşkın çalışan ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu insan kaynağının 700’ü aşkını mağaza personeli, diğer bölümü ise şirketin diğer fonksiyonlarında görev alıyor. Ülkemizde perakende alanında yetişmiş bir işgücü olduğunu söylemek zor. Özellikle mağaza personeli için kaynak bulma konusunda zorluklarımız bulunmakta. Bu açığı gidermek için kendi kaynaklarımızı kullanarak düzenli bir şekilde personelimizi geliştirecek donanımını arttıracak eğitimler planlıyor ve uyguluyoruz.

- Kaç mağazanız var?

Ayakkabı Dünyası bugün; 30 ilde, 69 mağaza ve 40 bin m2 ile müşterilerine hizmet veriyor. Ayakkabı Dünyası sektörel deneyimi ve de finansal gücü ile sektörde ayrışıyor. Biz de bu avantajlar ile lider olmayı ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte mağaza sayımızı 120’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

- Yıllık satış rakamlarınız nedir?

2017 yılında 69 mağazamız ile Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 2017 yılında yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi mağazalarımızda ağırladık. 2017 yılında toplam satış adedimiz 2.5 milyon olurken 250 milyon TL’ye yaklaşan ciro gerçekleştirdik. Bu yıl ise en az 15 mağaza daha açarak tüketiciler ile buluşacağız. 2018’de hedefimiz 345 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. 2019 yılında 467 milyon 2020 yılı sonunda da 637 milyon TL ciroya ulaşma hedefinde olacağız.

- Yeni yatırım planlarınız var mı?

2017 yılında toplam 25 milyon müşterimize hizmet verdik ve toplam 2.5 milyon satış ve 250 milyon TL ciro gerçekleştirdik. Gelecek dönemde mağaza sayımızı artırmayı ve büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayakkabı Dünyası sektörel deneyimi ve de finansal gücü ile sektörde ayrışıyor. Biz de bu avantajlar ile lider olmayı ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte mağaza sayımızı 120’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.