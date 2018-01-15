Ayakkabıda ‘ESAS’LI hedefler koydu
Sabancı Ailesi’nin sahibi olduğu Esas Holding’in 3 yıl önce bünyesine kattığı Ayakkabı Dünyası, büyümesini sürdürüyor. Bugün 2.5 milyon adet ayakkabı satışı, Türkiye genelinde 69 mağazası ve 800’ü aşkın çalışanı ile sektöründe liderlik için yarışan marka, 2020 yılına kadar 120 mağazaya ulaşarak, 645 milyon TL ciro yapmayı hedefliyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin en çok ayakkabı satan perakende markalarından Ayakkabı Dünyası, büyüme konusunda çıtayı yükseğe koydu. 1923 yılında Akbacakoğlu Ailesi tarafından kurulan;
2014 yılında ise Şevket Sabancı’nın kurduğu, Ali Sabancı’nın da yönetiminde yer aldığı Esas Holding’in yüzde 60’ını aldığı marka, bugün Türkiye genelinde 69 mağaza ile faaliyet gösteriyor. 800’ü aşkın çalışan, 2.5 milyon ayakkabı satışı ve yıllık 25 milyon ziyaretçi sayısı ile sektöre liderlik eden Ayakkabı Dünyası, şimdi yeni hedeflere odaklandı. Markanın Genel Müdürü Uygar Turcan konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “2018 yılında en az 15 mağaza daha açarak tüketiciler ile buluşacağız. 2018 yılında hedefimiz 345 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. 2019 yılında 467 milyon 2020 yılı sonunda da 637 milyon TL ciroya ulaşma hedefinde olacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte mağaza sayımızı 120’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz…”
- Ayakkabı Dünyası ne zaman ve nasıl kuruldu?
1923 yılında Akbacakoğlu Ailesi tarafından kurulan Ayakkabı Dünyası, 94 yıllık deneyimiyle perakende sektöründe faaliyetlerini devam ettiriyor. Markamız bugün; 30 ilde, 69 mağaza ve 40 bin metrekare ile müşterilerine hizmet veriyor. 2014 yılında Esas Holding Ayakkabı Dünyası’nın yüzde 60’ını satın aldı ve çok güzel bir birleşmeye imza atıldı. Şu an yüzde 60 hisse Esas Holding, yüzde 40 hisse ise Akbacakoğlu tarafında. Yönetim kadrosu ise tamamen bağımsız profesyonellerden oluşuyor.
- Üretim nerede yapılıyor? Fabrikanız var mı, fason mu ürettiriyorsunuz?
Dünya markalarının yanı sıra 4 farklı kategorideki kendi markalarımızı da tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Kendi markalarımıza ait ayakkabılarımızın üretimini ülkemizde gerçekleştirerek, yerli üretime katkıda bulunuyor ve destekliyoruz. Kendi markalarımızın Ayakkabı Dünyası koleksiyonu içerisinde satış olarak yüzde 25, adet olarak da yüzde 25’e yakın bir paya sahip. Bunun dışında 50 fazla global markanın ürünü mağazalarımızda satılıyor. l Kaç kişiye istihdam sağlanıyor?
Genel merkezimiz dahil toplamda 800’ü aşkın çalışan ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu insan kaynağının 700’ü aşkını mağaza personeli, diğer bölümü ise şirketin diğer fonksiyonlarında görev alıyor. Ülkemizde perakende alanında yetişmiş bir işgücü olduğunu söylemek zor. Özellikle mağaza personeli için kaynak bulma konusunda zorluklarımız bulunmakta. Bu açığı gidermek için kendi kaynaklarımızı kullanarak düzenli bir şekilde personelimizi geliştirecek donanımını arttıracak eğitimler planlıyor ve uyguluyoruz.
- Kaç mağazanız var?
Ayakkabı Dünyası bugün; 30 ilde, 69 mağaza ve 40 bin m2 ile müşterilerine hizmet veriyor. Ayakkabı Dünyası sektörel deneyimi ve de finansal gücü ile sektörde ayrışıyor. Biz de bu avantajlar ile lider olmayı ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte mağaza sayımızı 120’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.
- Yıllık satış rakamlarınız nedir?
2017 yılında 69 mağazamız ile Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 2017 yılında yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi mağazalarımızda ağırladık. 2017 yılında toplam satış adedimiz 2.5 milyon olurken 250 milyon TL’ye yaklaşan ciro gerçekleştirdik. Bu yıl ise en az 15 mağaza daha açarak tüketiciler ile buluşacağız. 2018’de hedefimiz 345 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. 2019 yılında 467 milyon 2020 yılı sonunda da 637 milyon TL ciroya ulaşma hedefinde olacağız.
- Yeni yatırım planlarınız var mı?
2017 yılında toplam 25 milyon müşterimize hizmet verdik ve toplam 2.5 milyon satış ve 250 milyon TL ciro gerçekleştirdik. Gelecek dönemde mağaza sayımızı artırmayı ve büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayakkabı Dünyası sektörel deneyimi ve de finansal gücü ile sektörde ayrışıyor. Biz de bu avantajlar ile lider olmayı ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte mağaza sayımızı 120’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.
Türkiye’de 2 milyon kişinin geçimini sağlayan Türk ayakkabı sektörü 2016’da 708 milyon 43 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın gelecek yıllarda 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.
FIRSAT OLURSA YENİ BİR SATINALMA YAPABİLİRİZ
- Yeni satın alma veya ortaklık gibi bir düşünceniz var mı?
2014 yılında Esas Holding Ayakkabı Dünyası’nın yüzde 60’ını satın aldı ve çok güzel bir birleşmeye imza atıldı. Bu birleşmenin ardından; yatırımlarımızı hızlandırdık, mağaza sayımızı arttırdık. Tüketicilerimize daha keyifli bir alışveriş ortamı sunabilmek için mağazalarımızın tasarımlarında değişiklikler gerçekleştirdik. Yeni satın alma konusunda, fırsat gördüğümüz ve büyüme stratejimize uygun olan marka olur ise düşünebiliriz. Yurt içinde büyüme hedefimiz var.
RAHAT VE RENKLİ AYAKKABILAR MODA
- Bu yılın ayakkabı trendleri neler?
Rahatlığın ön planda olduğu trendler tüm dünyada ön planda. Bu anlamda Oxford ayakkabılar, babetler ve özellikle de spor ayakkabılar tüm yaş gruplarındaki kişilerin tercihleri arasında yer alıyor. Ülkemizde de özellikle son yıllarda toplantılardan özel davetlere kadar pek çok etkinlikte bu tarz ayakkabılar tercih ediliyor. Bunun yanı sıra yaz sezonu, rengarenk tercihlerin yanı sıra lame ve dore seçenekleriyle de kadınların gözünü kamaştıracak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi renkli loafer ayakkabılar, bu sezon da erkeklerin beğenisini kazanacak.
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