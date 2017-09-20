Ayda 7 bin TL kazandıran mesleğe yeni düzenleme

Mesleğinde uzman olanlar için bir ek gelir kapısı olan bilirkişilik mesleği kazançları ile son zamanlarda oldukça fazla dikkat çekiyor. Hakimin hukuki bilgisi dışında, çözümü özel bilgi gerektiren durumlarda görüşüne başvurulan bilirkişilik ücreti rapor başına en düşük 165 TL ile 335 TL arasında değişiyor. Ortalama bir hesapla Bilirkişiler ayda yaklaşık olarak 7 bin TL'ye varan kazançlar elde edebiliyor.

EĞİTİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmışlar tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili bilgileri içeren bir eğitim. Bu eğitimi almayanlar, bilirkişilik alan ne olursa olsun bundan sonra bilirkişilik yapamayacak.

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belge verilecek.

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak belge alan kişiler, almış oldukları belge ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler.

Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, alan ne olursa olsun, bilirkişi olmak için başvuruda dahi bulanamayacaklar.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yetkilendirildi.

Eğitimler, hem hafta içinde ve hemde hafta sonunda yapılıyor. Eğitime katılmak için www.bilirkisi.sakarya.edu.tr adresinden online olarak kayıt yapılabilir.Yeni dönem bilirkişilik yapacak olanlar ivedilikle eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor.