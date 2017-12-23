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Aydın'daki 12 şirket için kayyum kararı kaldırıldı

Aydın'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 şirket için alınan kayyum kararı kaldırıldı.

  • DHA
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Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 6 Ekim'de 48 şirkete kayyum atayan Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, firmalardan 12'si hakkındaki kayyum kararını kaldırdı. Kayyumun kaldırıldığı şirketlerden 4'ünün Uğur Grubu'na ait olduğu belirtildi. Kayyumun kaldırılmasına ilişkin kararda, bir süreden bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) tayin ettiği kayyumların yönettiği şirketlerin sadece kağıt üzerinde kurulu olduğu, herhangi bir faaliyeti ya da mal varlığının bulunmadığının tespit edilmesinin etkili olduğu kaydedildi. TMSF'nin yazısı üzerine kayyum kararını değerlendiren Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bu kararı aldığı belirtildi.
 

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