Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç ülke bundan sonra da birbirini destekleyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'nun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bazı yabancı çevreler BTK'nın yapımına inanmıyordu. Fakat üç ülke güçlü irade ve güven olduğu zaman tüm işlerin yapılabileceğini gösterdi. Üç ülke bundan sonra da birlikte olacak ve birbirini destekleyecek. Bu proje ekonomik olanaklarımızı artıracak." dedi

Aliyev, Bakü'nün Alat limanındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi ve stratejik öneme sahip bir proje olan BTK'nın 850 kilometrelik hattının 504 kilometresinin Azerbaycan’dan geçtiğini söyledi.

Aliyev, "BTK, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan en kısa ve güvenilir yoldur. Bu hatla ilk aşamada 5 milyon, sonra 17 milyon ton daha sonra ise daha fazla yük taşınacak. BTK, Avrasya ulaşım haritasının önemli bir parçasına dönüşecek." dedi

Bu hattın geçtiği ülkeler arasında ticaret hacmi, sermaye yatırımı ve işbirliğinin artacağını ifade eden Aliyev, BTK’nın turizmin gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını, karşılıklı işbirliği olanaklarını artıracağını vurguladı.

BTK anlaşmasının Gürcistan’da yapıldığını, temelinin Türkiye’de atıldığını, açılışın ise Bakü’de gerçekleştirildiğini dile getiren Aliyev, projenin Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın dostluğu, kardeşliği sayesinde yapılabildiğini kaydetti.

"BTK, Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturdu"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili törende yaptığı konuşmada, BTK'nın açılmasını üç ülke ve bölge için önemli bir olay olarak nitelendirdi.

Açılışa katılan yetkili sayısının projenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Kvirikaşvili, "BTK, Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturdu. Bu proje ile yeni Avrasya köprüsünün temeli atıldı. Bu hat hem ekonomileri hem de vatandaşları birbirine bağlayacak. Ticaretimizin artmasına katkı sağlayacak. BTK bölgenin gelişmesine ve güvenliğine büyük katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

BTK ile gelişen pazarlar için ihtiyaç duyulan ürünleri yeni kanallarla sağlayacaklarını bildiren Kvirikaşvili, projenin dünya ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"BTK, Kazakistan'ın Hazar'daki transit gücünü artıracak"

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev de Kazakistan olarak BTK'ye ilk destek veren ülkelerden biri olduklarını bildirdi.

BTK'nın kıtalar arası ulaşım için öneminden bahseden Sagintayev, Çin'in destek vermesiyle projenin daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Sagintayev, "Son 9 yılda ülkemiz ulaştırma lojistiğine çok büyük yatırımlar yaptı. Yolları ve Aktau limanını yeniledik. BTK, Kazakistan'ın Hazar'daki transit gücünü artıracaktır. Yılda 25 milyon ton güce ulaşacak. BTK ile Çin'den, Orta Asya'dan Hazar'ı geçecek en kısa yolu sağlamış bulunmaktayız. Hazar üzerinden Doğu Avrupa'ya yapılan ulaşım 2 kat hızlı olacak." dedi.