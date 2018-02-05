Azez'e roketli saldırı: 8 yaralı
Azez'de Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri tedavi amaçlı Türkiye'ye getirildi.
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.
8 ÇOCUK YARALANDI
Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
YARALANAN 1 KİŞİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ
Azez’e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle yaralananlardan durumu ağır olan bir kişi tedavi için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların Azez’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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