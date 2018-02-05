Azez'e roketli saldırı: 8 yaralı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.

8 ÇOCUK YARALANDI

Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

YARALANAN 1 KİŞİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Azez’e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle yaralananlardan durumu ağır olan bir kişi tedavi için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların Azez’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.