Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Azez'e roketli saldırı: 8 yaralı

Azez'de Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri tedavi amaçlı Türkiye'ye getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi.

8 ÇOCUK YARALANDI

Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

YARALANAN 1 KİŞİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Azez’e öğleden sonra düşen 2 ayrı roket nedeniyle yaralananlardan durumu ağır olan bir kişi tedavi için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların Azez’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hakkari metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

Hakkari metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

İşte Kudüs şehrinin en kutsal yerleri

İşte Kudüs şehrinin en kutsal yerleri

Ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem

Ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem

Rusya dondurucu soğuklara teslim

Rusya dondurucu soğuklara teslim

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA