Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gül: Katar'dan 5 milyar dolarlık yeni fon geliyor

Azure Grup tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sonrası Türkiye'ye yönelik yatırım taleplerinde olağanüstü artış görüldüğünü kaydetti.

Gelecek yatırımların, büyük ailelerin Türkiye'de gayrimenkul ve şirket satın almaları, gıda ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok farklı sektörde de bu yatırımların süreceğine işaret ettiğini vurgulayan Gül, Azure Grup'un, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı inşaat, lojistik ve kargo şirketlerinin Orta Doğu'daki varlıklarını sürdürmesini sağladığını aktardı.

Arap Baharı adı verilen ve dalga dalga yayılarak Türkiye'nin komşusu ülkelere dahi yayılan iç savaş ve terörün bölgedeki ticarete darbe vurduğunu belirten Gül, "Birçok dünya devi batılı şirket, Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere terör nedeniyle ticaret ve nakliyatı durdurdu. 16 ülkede hizmet veren Türk firması Azure Grup ise hem Türk hem de Batılı şirketlerin can simidi oldu.Grup, Irak ve Suriye’de savaş ve terör nedeniyle girilemeyen bölgelere teslimatları yaparak ticaretin sürdürülmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurduklarını belirten Gül, "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz." bilgisini verdi.

- "Orta Doğu'da ilkleri yaptık"

Erkan Gül, 41 yıldır Orta Doğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen hala rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk kuruluşumuzu Irak Bağdat'ta 1982 yılında yaparak faaliyete başladık. Irak'ta Irak Expres Cargo, İran'da İran Expres Cargo adıyla yüzde 100 Türk sermayesiyle ilk Türk kargo firmalarını Azure Grup olarak biz kurduk. Irak'a motorlu kurye sistemini götürdük. Irak ve İran'daki insanların Türkiye'deki online alışveriş sitelerinden almış oldukları ürünleri kapı teslimatlı ve tahsilatlı gönderi yaparak bu ülkelerde yine bir ilki gerçekleştirdik. Suriye’de ise 1979 yılından bugüne faaliyetteyiz. O yüzden savaş ve teröre rağmen oradaki aşiretler ve devletlerle olan iyi ilişkilerimiz faaliyetlerimize de yansıyor. Orta Doğu'da giremediğimiz ve teslimat yapamadığımız bölge yok. Dünyanın en büyük şirketleri bu bölgelerde hizmet veriyor."

Gül, "Şu an yurt dışında adresten adrese hem bireysel hem kurumsal teslimat yapan bir Türk şirketi yok. Bu anlamda da Azure Grup ilk. IOS ve android uygulamalarından indirilecek 'bikargo' programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulamayı devreye aldık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurt içi ya da yurt dışında istediğiniz adrese teslim ediyoruz. Bu yeni girişim sayesinde Türk taşımacılık sektörünü bir adım daha öteye taşımış olduk." yorumunu yaptı.

Gül,Çin'den başlayarak Gürcistan ve Türkiye üzerinden İngiltere'ye uzanacak İpekyolu Demiryolu Projesinde Azure Grup olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, proje ile ulaştırma trafiğinde yeni bir sürece girileceğini dile getirdi.

Demiryollarının Kars'tan itibaren Rus sistemi raylarla döşendiğine işaret eden Gül, şunları aktardı:

"Kars’tan itibaren Avrupa’da Türkiye’deki gibi raylar kullanılıyor. Hem Kars'ta hem de İstanbul Anadolu yakasında 50 milyon dolarlık yatırımla 2 aktarma istasyonu kuruyoruz. Çin’den Avrupa güzergahına 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşiyor. İpek Yolu projesi hayata geçtiğinde orta koridor dediğimiz Türkiye'nin sınırları içerisinden geçecek olan, bu hatta minimum yüzde 45'inin Türkiye'nin eline geçeceğini hesaplıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine de yine bizim üzerimizden yoğun ticaret akışı olacak. Türkiye’ye geçecek 45 milyar dolarlık pastanın yüzde 40’ına Azure Grup olarak talibiz ve yatırımlarımızı bu yönde yapmaktayız."