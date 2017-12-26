Asgari ücretle ilgili yeni öneri! 6 aylık...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 2018 yılı asgari ücreti için yapılacak zam oranına ilişkin işçiler kadar işsizlerin de düşünülmesi gerektiğine dikkat çekerek yapılacak zam oranının haricinde oranların da 6'şar aylık olarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

2018 Asgari ücreti için 3. toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda gerçekleşti. Toplantı sonrası TİSK'ten yapılan açıklamada yeni zam oranı ile ilgili Bakanlık yetkililerinin kendi tekliflerini uygun gördüğü şeklinde bir açıklama yapıldı.

Türkiye İşveren Sendikası (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, toplantıda enflasyon verileri dışında, verimlilik artışı, işsizlik oranları, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler ve rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenlerin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti.

'GEÇİM TEMELİNDE TARTIŞMAK DOĞRU DEĞİL'

Asgari ücretin ülkenin ekonomik durumu ve bu durumun işletmeler üzerindeki etkisi gözetilmeksizin, sadece geçim şartları temelinde tartışılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Koç, “Rekabet gücümüz yatırımların belirleyicisi, üretim ve ihracatın kapısı ancak yatırımla açılır ve istihdam bu şekilde artar. Son 2 yıllık birikimli asgari ücret zammı yüzde 48 olarak gerçekleşti yine bu dönemde asgari ücretteki artış enflasyon oranının neredeyse 3 katına ulaştı.'' diye konuştu.

iŞSİZLERİMİZİ DE DÜŞÜNMELİYİZ!

Asgari ücrete hükümetin iki yıldır verdiği desteğin kesilmesi halinde, komisyon olarak herhangi bir karar alınmaması halinde bile, mevcut asgari ücretin maliyetinin işverenler için yaklaşık yüzde 6 oranında artacağını vurgulayan Koç, ''İşçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmeliyiz” dedi.

6'ŞAR AYLIK OLARAK BELİRLENSİN

Son toplantıda bazı teklifler sunduklarını ifade eden Koç, “2018 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin kapsamının genişletilmesini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında alınmamasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariyle belirlenmesini, artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri dışında, verimlilik artışı, işsizlik oranları, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler ve rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenlerin de dikkate alınmasını talep ettik” diye konuştu.

TAHMİNLERLE 2018 ASGARİ ÜCRETİ

Geçen yıl 1.300 lira olan net asgari ücret 1.404.6 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla yüzde 8.04 oranında bir zam gerçekleşti. Benzer bir artış yapıldığında net asgari ücret 1.517 lira civarında oluyor. Bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise 144 lirayı buluyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa kasım ayı enflasyonuna göre oran yüzde 12.98 oluyor. Bu rakama artı eksi aralık enflasyonu da eklenecek. Kasım enflasyonuna göre net ücret 1.586 lira olurken AGİ ise 150 lirayı geçiyor.

CUMA NETLEŞECEK

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanıyor. Komisyon toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edecek ve 2018 yılında uygulanacak asgari ücret 29 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak. YENİ ŞAFAK