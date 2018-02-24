Bağdat Caddesi % 40 ucuzladı

İstiklal Caddesi ile beraber İstanbul’un en pahalı ve lüks yeri olarak bilinen Bağdat Caddesi, 2012’de başlayan kentsel dönüşüm öncesi günlerini arıyor. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren konut ve işyeri sahipleri fiyatların yüksek olduğu Bağdat Caddesi’nde yüzde 400’lere varan artışlara imza atarken, yüksek kâr hedefiyle bölgede inşaat başlayan müteahhitler de umduğunu bulamadı. Türkiye’nin en büyük inşaat firmalarının Bağdat Caddesi projeleri bile istenilen satış rakamlarını bir türlü yakalayamazken, bölgede 100’den fazla inşaat müteahhitlerin bırakıp gitmesi nedeniyle yarım kaldı. Caddede yaşanan yoğun inşaat faaliyetleri ve kiralara yapılan astronomik zamlar nedeniyle hem vatandaşlar hem de lüks markalar Bağdat Caddesi’ni terk etti.

ÇEVRESİ DE DÜŞTÜ

Bağdat Caddesi’ndeki fiyat artışı tüm Kadıköy’ü etkilerken ilçedeki 20 bine yaklaşan boş konut stokunun erimemesi de fiyatları aşağıya çekti. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi’nde yüzde 85’lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu söyledi. Cadnenin eski günlerine dönmesini umduklarını söyleyen Tavukçuoğlu “Deniz gören büyük daireler, kolayca satılıyor. Ancak yüzde 85’lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşte. Son 2 yılda Erenköy, Göztepe, Caddebostan ve Suadiye gibi popüler lokasyonlarda konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Caddenin üst paraleli, tren hattındaki konutların metrekaresi ise 10-12 bin liradan 6-8 bin liraya kadar geriledi” dedi.

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm başladığından bu yana dönüşümün lokomotifi olan Bağdat caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10’unun yenilenebildiğini, 15 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyledi.