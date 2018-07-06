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Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu geliyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akbeni, yerli bağımsız bir derecelendirme kuruluşu için düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.

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Türkiye ile ilgili ekonomik verilerden uzak siyasi eğilimlerle karar veren uluslararası kredi derecelendirme kurumlarına karşı, bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu için düzenlemeler tamam. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık." dedi.

"ŞİRKETİN KURULUŞU GERÇEKLEŞECEK"

Akben, "Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek. Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir  kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar  Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani  çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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