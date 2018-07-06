Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu geliyor
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akbeni, yerli bağımsız bir derecelendirme kuruluşu için düzenlemelerin yapıldığını duyurdu.
- AA
Türkiye ile ilgili ekonomik verilerden uzak siyasi eğilimlerle karar veren uluslararası kredi derecelendirme kurumlarına karşı, bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu için düzenlemeler tamam. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık." dedi.
"ŞİRKETİN KURULUŞU GERÇEKLEŞECEK"
Akben, "Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek. Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.