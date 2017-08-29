Bakan Ağbal: Bazı sektörlerde kurumlar vergisini indirmeye çalışıyoruz

Kira gelirinin vergilendirilmesinde gerçek gidere geçiliyor. “Yüzde 25’lik oran 15’e düşürülebilecek” diyen Bakan Ağbal, sporculara stopajın devam edeceğini de bildirdi

Maliye Bakanı Ağbal SABAH'a açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kurumlar ve gelir vergisinde yapılacak düzenlemelerin ipuçlarını SABAH'a anlattı. Gelir Vergisi düzenlemesinde beyanname veren mükellef sayısının artırılmasını sağlayacaklarını belirten Ağbal, "Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanan doğrudan gider yazma modeli yerine gerçek gidere geçmek istiyoruz. Yüzde 25'lik oran 15'e düşürülebilecek. Özel inşaat işlerinde vergileme çok karışık, basitleştireceğiz. Bakanlar Kurulu'na beyanname verme ile ilgili kapsamı genişletme yetkisi veriyoruz" diye konuştu.

STRATEJİK İNDİRİM

Stratejik sektörlerde Kurumlar Vergisi indirimine yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayan Ağbal, "Çalışanı da kazanacak üreteni de..." dedi. Ağbal, "İndirim yapılabilir mi?" sorusuna da, şu yanıtı verdi: "Bence yapılabilir. Kritik sektörlerde, Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak daha fazla reel sektör yatırımı gelmesini sağlayacak şekilde kurumlar vergisi oranlarında indirim çalışması yapılabilir mi diye teknik düzeyde çalışıyoruz. Bankacılık ve finans sektöründe indirim söz konusu değil."

Yüksek teknolojili ve yerli üretim yapan şirketlerin kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Ağbal, "Bir de enerji, savunma- güvenlik, sağlık sektörü gibi stratejik sektörler var. Üzerinde çalışıyoruz. İlk başta vergi hasılatına etki yapabilir ama kanaatimce bu getirdiğimiz teşvik yatırımları artıracağı için toplam vergi gelirleri orta ve uzun vadede olumlu etkilenir" diye konuştu.

ÜLKE ÖRNEK LERİ VERDİ

Uluslararası firmaların ülke tercihlerini yaparken vergi oranlarını çok önemsediğini anlatan Ağbal, "Yakın zamanda birçok ülke vergi indirimi yaptı. İrlanda'da bazı sektörlerde Kurumlar Vergisi yüzde 12. İngiltere ve ABD indirim yapacağını açıkladı. Türkiye 2006'da yüzde 33'lük oranı 20'ye çekmişti" dedi.

Yıl sonunda bütçe açığının 60 milyar lira civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Ağbal,

"Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla bütçe açığının bu seviyede kalması için yoğun gayret gösteriyoruz. Bunu da gerçekten böyle olması gerektiğine inandığımız için yapıyoruz" dedi.

KIRMIZI TABLOM YEŞİLE DÖNDÜ

Temmuz itibarıyla kapasite kullanımı, PMI endeksi, reel sektör güven endeksi, otomobil satışlarının iyi geldiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yabancı kuruluş raporlarında gördüğü bir modeli şimdi biz uyguluyoruz. Kırmızı tablom yeşile dönmeye başladı. Geçen yıl ağustosta darbe girişiminden sonra kırmızılar ağırlıktaydı, kasım aralıktan sonra sarıya, açık yeşile dönmeye başladı. Koyu yeşil en iyi veri demek" değerlendirmesinde bulundu.

SPORCUYA STOPAJA DEVAM

Türkiye'de en çok tartışılan sporcuların gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda da Bakanlar Kurulu'nda farklı görüşler oluştuğunu anlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Herkes nasıl yıllık beyanname veriyorsa sporcular da versin de denilebilir. Bir taraftan da biz ne yaparsak yapalım sporcular kulüple masaya oturduklarında vergiyi dikkate alarak masaya oturacak anlaşmayı yine onun üzerinden yapacak, vergi yükü yine kulüp üzerinde kalacak. İki görüşte de kendi argümanları açısından önemli. Maliye olarak bana stopaj daha mantıklı geliyor. Sanatçılarda ilk başta belli bir geliri aşarsa beyanname verilme zorunluluğu getirilmesi modeli üzerinde durduk. Bundan vazgeçildi, stopaj yoluyla vergilendirmenin devamına karar verildi" diye konuştu.