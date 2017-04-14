Bakan Ağbal: Üretimde KDV uygulamalarını kaldırmayı amaçlıyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA muhabirine, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda yapacakları düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı birçok toplantıda kendisine en çok şikayet edilen kanunun KDV olduğunu anlatan Ağbal, KDV iade mekanizmasının yavaş işlediği noktasında aldıkları şikayetler üzerine süreçleri kolaylaştırdıklarını, vatandaş lehine düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Ağbal, söz konusu çalışmalar sonrasında KDV iade tutarlarının da hızla arttığına işaret ederek, bu yılın ocak ve şubat ayında vergi gelirleri tahsilat oranındaki artışın bütçe hedeflerinin üzerinde olduğunu kaydetti. Ağbal, "Hem vergi indirimleri yaptık hem de KDV iadelerinde kolaylıklar getirdik, ilk iki aylık vergi gelirleri performansı yüzde 12 artış kaydetti. Halbuki bütçede yılbaşında koyduğumuz hedef yüzde 11,3'tü." diye konuştu.

KDV Kanunu ile ilgili oranlardan çok şikayet aldıklarını anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Oranlardan çok şikayet alıyoruz. Sistem özellikle yatırım ve üretim tarafından ciddi finansman maliyetleri üretiyor. KDV Kanunu 1985 yılında devreye konulmuş, 2017 yılındayız. KDV konusunda dünyada çok farklı sistemler var. Benim şahsi kanaatim KDV aslında bir tüketim vergisidir. Bu anlamda tüketimi vergilendiren bir vergi olmalıdır, yatırımı üretimi, ihracatı vergilendiren bir vergi olmamalıdır. Bütün bu gelen talepleri şikayetleri masaya yatırdık, kendimize 3 aylık süre verdik, bütün paydaşlara da çağrıda bulunduk. 'KDV kanunuyla ilgili gördüğünüz aksaklıkları, önerilerinizi bize bildirin, beraber çalışalım, 3 ay sonra KDV kanunda bir reform yapalım.' dedik."

Ağbal, bu kapsamda birinci önceliklerinin özellikle yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmak ve KDV'yi olabildiğince tüketimi vergileyen bir hale dönüştürmek olduğunu vurguladı. Ağbal, söz konusu çalışmaları yaz aylarında belirli bir noktaya getireceklerini belirterek, "Daha basit, sade, büyük ölçüde tüketimi vergileyen, vatandaşın üzerinde ilave finansman yükü getirmeyen bir KDV sistemini Türkiye'ye kazandıracağız." ifadelerini kullandı.