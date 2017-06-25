Bakan Ağbal: Referandum sonucu Türkiye'nin önünü açtı

Bayburt'ta bir otelde parti teşkilatıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'da, FETÖ terör örgütünün alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Ağbal, hem içeriye hem de dışarıya karşı yeni bir kurtuluş savaşı verdiklerini ifade etti. Darbe girişimi sırasında 249 kişinin şehit düştüğünü hatırlatan, 2 binin üzerinde kişinin de canlarını feda etmek pahasına yaralandığını belirten Ağbal, şunları söyledi:

"Dış medyada başlayan haber veya çağrılar bir anda terse döndü. Niye? Bu millet bir defa daha dosta ve düşmana karşı içeride ve dışarıda ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Onun için milletimizle iftihar ediyoruz. Bu milletin bir ferdi olduğumuz için de ne kadar gurur duysak az. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Son 15 yıldır bu milletin benliğini, aidiyetini yeni baştan kazandırdı. Tarih şuurunu hep beraber yeniden yaşamaya başladık. Kendimize güvenimiz bu dönemde geldi. Hiç kimseden korkmamamız gerektiğini bu dönemde gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız da bayram namazı sonrasında söyledi. Bugün Körfez'de bir kriz meydana geliyor, bakıyorsunuz ki oradaki ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Katar'daki üssünün kaldırılmasını bir şart olarak Katar'dan istiyor. Bunlar çok tarihi hadiselerdir. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteren hadiselerdir. Rabbim içeride ve dışarıda her türlü kötülüklere karşı bizi korusun."

'REFERANDUM TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI'

16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen referanduma değinen ve milletçe başarı hikayesine dönüştürülerek neticelendirdiğini ifade eden Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sayede son yüzyılda, belki de Türkiye'nin aslında istemlerine ve ihtiyaçlarına uygun olmayan modelden, ülkeyi büyütecek ve güçlendirecek modele geçtik. Referandum sürecinde yine içeride ve dışarıda herkes gerçek yüzünü ortaya koydu. Ama millet yine Recep Tayyip Erdoğan'a, milletin sevdalılarına, bu teşkilatlara sahip çıktı. Referandum Türkiye'nin önünü açtı. Referandum sonuçları orta ve uzun vadede Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, önünün açılmasına büyük fırsatlar sunacak. Ama kısa vadede referandumun olumlu neticelenmesi, başta Türkiye ekonomisi olmak üzere Türkiye'yi içeride, dışarıda, dış politika anlamında da, genel politika anlamında da güçlendirecek. Bu sayede inşallah hep arzu ettiğimiz, büyüyen, güçlenen Türkiye'yi beraber sağlamış olacağız. Onun için 16 Nisan referandumu, önceki referandumlardan çok farklı oldu. Bundan da millet olarak büyük bir başarıyla çıktık."

AK Parti'nin Olağanüstü Kongresi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti Genel Başkanlığı'na dönmesinin teşkilatlara, millete ve ülkeye büyük bir güç ve destek verdiğini ifade eden Ağbal, "Cumhurbaşkanımızın, AK Parti Genel Başkanı olarak 2019'da önümüze koyduğu hedefler, büyük bir çıta var. Artık çıta yüzde 50 artı 1. Dolayısıyla çok daha büyük bir çalışma ve gayretin içinde olduğu bir döneme giriyoruz. Teşkilatlarımıza, partimize yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı seçildiği andan itibaren hepimiz daha da güçlendik, daha da öz güvene sahip olduk. Yarınlara çok daha öz güvenle bakabiliyoruz. Şimdi çalışma, büyük gayret ve şevkle, büyük bir iradeyle 2019'daki iki seçime birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde gitme zamanıdır" dedi. Ağbal, partililerden 2019 seçimlerine şimdiden hazırlanmalarını istedi.

BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha sonra da Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte Karasakal Mahalle Odası'nda vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra da Demirözü İlçesi'ne geçen Bakan Ağbal ve beraberindekileri vatandaşlar karşıladı. Kuyruk oluşturan vatandaşlarla bayramlaşan Ağbal, parti teşkilatını ziyaret etti, Aydıntepe İlçesi'ne gitti.