Bakan Ağbal’dan KDV iadesi müjdesi
Maliye Bakanlığı, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusundaki şikayetlerini dikkate alarak yeni bir düzenleyeme gidiyor.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV Kanunu’nda değişiklik yapılmasını gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini söyledi. Ağbal, sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmelerin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.Ağbal “Mevcut KDV Kanunu’muzda bir düzenleme var, ‘Sonraki döneme devredilen KDV iade edilmez’ diye çok keskin bir düzenleme. Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki ‘Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV’yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin’ Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var” diye konuştu.
KURAL DEĞİŞİYOR
Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten ciddi bir alacağı bulunduğunun altını çizen Ağbal, sistem değiştirilmediği takdirde söz konusu alacağın daha da büyüyeceğine dikkati çekti. Ağbal, böyle bir durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamı taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu, işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırıyor, yatırımların fizibilitesini bozuyor, işletmelerin rekabetçiliğine zarar veriyor. Biz bunu görünce, reformun en başına bu düzenlemeyi koyduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz. Artık işletmeler yüklendikleri KDV’yi kısa bir süre içinde alabilecek.”
Gelir Vergisi Kanunu sırada
Bakan Ağbal, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’na ilişkin çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çalışmaların gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştiren bir perspektifte tamamlandığına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti: “2013 yılından bu yana aslında Gelir Vergisi Kanunu’nda tedrici olarak birçok düzenlemeyi yaptık. 1-2 hafta içinde, KDV’yi sunduktan sonra, ne zaman Bakanlar Kurulu gündemine alınırsa, Gelir Vergisi Kanunu’nu gündeme getirmek ve süratle Meclise sevk etmek istiyoruz.”
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