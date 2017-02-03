Bakan Albayrak: Akkuyu NGS'yi 2023'te hizmete almayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşa çalışmalarını yerinde incelediklerini bildirdi.

Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye, nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz."