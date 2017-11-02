Bakan Albayrak: İkinci yüzer LNG santralini Kasım veya Aralık'ta devreye alacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 'Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: "Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya Aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor"
İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları...
İLK DERİN SONDAJ GEMİSİ 2018 YILINDA ENVANTERE GİRİYOR
İki gemiyle sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılarak envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimizle de Akdeniz'de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek
'İNŞALLAH DOĞALGAZ DA UCUZLAYACAK''
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye bölgenin enerjide anahtar ülkesidir. Bu diplomasi ve attığımız adımlarla İnşallah gaz daha da ucuzlayacak. Hedef güçlü ve büyük Türkiye ise enerjide de en tepeye oynamak zorundayız" dedi.
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