Bakan Albayrak'tan ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama: ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın sözlerinden satırbaşları:

"ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir.

TÜRK EKONOMİSİNE ETKİSİ SINIRLI OLUR

Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye’ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır. Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır.

OVP İÇİN TÜM PAYDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ

Öte yandan, mevcut makroekonomik veriler ışığında, bütçe disiplini, enflasyon ile mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu kapsamda paydaşlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri de dikkate alarak, Orta Vadeli Programımız için ilk toplantımızı hafta başında gerçekleştirdik.

Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerimiz pozitif şekilde ilerlemektedir.

Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."dedi.