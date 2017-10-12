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Bakan Arslan Atina'da duyurdu! Feribot yasağı kalktı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiyotis Kouroumplis ila yaptıkları görüşmeye ilişkin, 'Müzakere olumlu geçti. İki konu var. Biri, yolcu feribotlarının bugünden itibaren çalışıp çalışmamasıydı. İki taraf olarak dedik ki, 'bunlar insanımız için önemli. İki ülkenin ticareti turizmi ve ekonomisi için önemli. Bu süreci devam ettirelim.' Bugünden sonra da yolcu feribotları çalışmaya devam edecekler. Yasak uygulanmayacak.' dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Kouroumplis ile başkent Atina'da  yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
Müzakerenin olumlu geçtiğini ifade eden Arslan, "İki konu var. Biri,  yolcu feribotlarının bugünden itibaren çalışıp çalışmamasıydı. İki taraf olarak dedik ki, 'bunlar insanımız için önemli. İki ülkenin ticareti turizmi ve ekonomisi için önemli. Bu süreci devam ettirelim.' Bugünden sonra da yolcu  feribotları çalışmaya devam edecekler. Yasak uygulanmayacak." diye konuştu.
 
24 metrenin altındaki ticari yatların Yunan adalarına çıkışına ilişkin  25 Eylül'den itibaren konan yasağın devam edeceğini bildiren Arslan, şunları  kaydetti:
 
"Ahşap teknelerimizin yine turizm amaçlı taşımalarına gelince de  teknik heyetlerimiz, hemen önümüzdeki hafta Türkiye’de bir araya gelecekler.  Bununla ilgili de hemen altyapı çalışmalarımızı yapacağız. Amacımız, onunla ilgili de problemi ortadan kaldırmak. Onu da devam ettirmek istiyoruz. Ancak  onunla ilgili teknik ekipler gerekli çalışmayı yapacaklar. Mevzuat olarak  prosedürü uygun hale getirecekler. Biz de iki bakan olarak bu konuyu çözmüş olacağız."
 
"YİNE DE TÜRKİYE 'BEYAZ BAYRAK' ÜLKESİ OLMAYI KAYBETME RİSKİNİ ALAMAYACAK" 
 Ahmet Arslan, iki ülkenin ticareti, ekonomisi ve turizmi açısından  seferlerin önemli olduğunu vurgulayarak, yine de Türkiye'nin "Beyaz Bayrak"  ülkesi olmayı kaybetme riskini alamayacağını söyledi.
 
Arslan, "Elbette ki iki ülke ilişkileri çok önemli, ticareti,  ekonomisi önemli. Ancak Beyaz Bayrak sadece Türkiye ve Yunanistan arasında  uygulanan bir mevzuat değil. Bütün dünyadaki teknelerimizin muhatap olacakları  muamelenin belirleyicisi olan bir prestij göstergesi. Beyaz Bayrak ülkesiyken, en  üst seviyede muamele görüyorken, riske etme şansımız yok." ifadelerini kullandı.
 
Yunanistan tarafından tutulan teknelere ilişkin itiraz süreçlerinin  devam ettiğini belirten Arslan, "Değerli bakanımızın, geçmiş uygulamaları da,  bugünkü uygulamaları da iyi niyetini ortaya koyuyor. Zaten Paris Memorandumu  kapsamında tutuklama listesine girdikten sonra itiraz mekanizmaları  çalışabiliyor. O itiraz mekanizmaları işliyor. Tekrar incelenecek zaten.  Yunanistan tarafından da iyi niyetli bir yaklaşım var." şeklinde konuştu.

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