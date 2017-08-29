Bakan Arslan: Bugün gece itibarıyla KGM'ye bağlı otoyollarda ve köprülerde ücretsiz geçiş başlıyor Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Bugün gece itibarıyla KGM'ye bağlı otoyollarda ve köprülerde ücretsiz geçiş başlıyor' dedi.