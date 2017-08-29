Bakan Arslan: Bugün gece itibarıyla KGM'ye bağlı otoyollarda ve köprülerde ücretsiz geçiş başlıyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Bugün gece itibarıyla KGM'ye bağlı otoyollarda ve köprülerde ücretsiz geçiş başlıyor' dedi.
- İHA
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugün gece itibarıyla KGM'ye bağlı otoyollarda ve köprülerde ücretsiz geçiş başlıyor" dedi.
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