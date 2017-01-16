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Bakan Arslan: İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde TL kullanmaya başlandı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanmaya başlandı.

  • DHA
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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanmaya başlandı.

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