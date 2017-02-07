Bakan Arslan: PTT'ye 2 bin 500 yeni personel alınacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT personel alımı konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan açıklamasında PTT personel alımı ile istihdam edilecek personel sayısını da açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT personel alımı konusunda açıklamalarda bulundu. PTT personel alımı konusunda açıklamaları merakla bekleyen vatandaşlar, Arslan'ın açıklamaları ile derin bir nefes aldı.
Bakan Arslan açıklamasında PTT'ye personel alımı yapılacağını duyururken, bu kapsamda 2 bin 500 personelin istihdam edileceğini söyledi.
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