Bakan Çelik: 2018'de destek alamayacaklar

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliði (TSÜAB) tarafýndan Antalya'daki bir otelde gerçekleþtirilen "Milli Tarýmda Tohumculuðun Rolü ve Geleceði" konulu çalýþtaya katýlan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk Çelik, yaptýðý konuþmada, tohum çalýþtayýnýn, turizm kadar tarým þehri de olan Antalya'da düzenlenmesini anlamlý bulduðunu söyledi.

"Milli Tarým" projesinin önemine deðinen Çelik, onun için bugün tarýmýn temel konularýndan birisi olan tohumu masaya yatýrdýklarýný söyledi.

"Tohum yoksa tarýmdan bahsedilemez, iþin baþlangýç noktasý tohum." diyen Çelik, stratejik bir alan olan tarýmda, tohumun en önemli stratejik unsur durumunda bulunduðunu kaydetti.

Bu bilinçle hareket edilmesi gerektiðini dile getiren Çelik, "Günümüzde gerek gýda güvenliði gerek üretim alanlarýnýn daralmasý, iklim deðiþikliði, hýzlý nüfus artýþý neticesinde tohumculuk sektörü daha da önem kazandý. Türkiye, 147 milyar liralýk tarýmsal hasýlaya ulaþtý, 16,8 milyar dolarlýk tarýmsal ihracat gerçekleþtirdi. Bunlar önemli baþarýlar. 2050 yýlýnda yüzde 60 daha tarýmsal hasýla artýþý gerekiyor. Bunun için daha çok iþler yapmalýyýz." diye konuþtu.

"Tohum olmazsa tarým da olmaz"

Tohum olmazsa tarýmýn da olmayacaðýný anlatan Çelik, þu ifadeleri kullandý:

"Her dönemde tarým arazilerimizin daraldýðýný görüyoruz. Bunun için kalan ovalarýmýzý koruma konusunda çalýþma yapýyoruz. 136 ova, tarýmsal sit alaný ilan ediliyor. Araþtýrmalar devam ediyor. Koruma altýna alýnan ova sayýsý 200'ü aþacak. 2018'de sertifikalý tohum kullanmayan destek alamayacak. Yaðmurlama ve damlama sistemi kurmayanlara da destek verilmeyecek. Çünkü kaynaklarýmýzý en verimli þekilde kullanmak zorundayýz. Her karýþ topraðý ekeceðiz. Gerekli yasal düzenleme Bakanlar Kurulundan çýkýyor. 'Arazi benim, ekmiyorum' demek yok. Ekilecek arkadaþ. Bu senin deðil, 79 milyonun yeri. Bu araziyi keyfi kullanma þansýna sahip deðilsin. Her karýþ topraðý ekeceðiz, deðerlendireceðiz."