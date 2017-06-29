Bakan Çelik: Yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına izin verilmeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in kesimlik hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

"Yurt dışından kesimlik hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı önceki gün yürürlüğe girdi. Bu karar sonrasında, üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi endişeye sevk edici bazı spekülatif değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Hiçbir üreticimizin, yetiştiricimizin endişe etmesine gerek yoktur. Zira kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı, son Bakanlar Kurulu kararı öncesinde olduğu gibi Bakanlığımızın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütülecektir. Yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurtiçi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir. Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz rahat olsunlar; üretmeye, ağıllarını, ahırlarını doldurmaya devam etsinler. Üreticilerimizi korumaya da, spekülatörlerle mücadele etmeye de aralıksız devam edeceğiz. Nihai hedefimiz, ülkemizin, coğrafyamızın hayvan varlığını artırarak, kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesidir."