Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Elvan: Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır

AA Editör Masası'na konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK'in GSYH revizyonuyla ilgili 'Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz. Ancak bu ölçekte büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak bundan sonraki süreçte.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cazibe Merkezleri Programı

- Başvurular arasında büyük yatırımcılarımız var. Bu firmalarımızın isimlerini şu aşamada zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekten Türkiye'de önemli bir yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Oldukça büyük bir ilgi var.

- Özellikle son birkaç hafta içerisinde yurt dışı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik bakış açılarında olumluya doğru bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz.

TÜİK'in GSYH revizyonu

- Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz. Ancak bu ölçekte büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak bundan sonraki süreçte.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Ünlülerin küçüklükleri

Ünlülerin küçüklükleri

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Kayıp kıta bulundu

Kayıp kıta bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA