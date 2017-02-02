Bakan Elvan: Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cazibe Merkezleri Programı

- Başvurular arasında büyük yatırımcılarımız var. Bu firmalarımızın isimlerini şu aşamada zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekten Türkiye'de önemli bir yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Oldukça büyük bir ilgi var.

- Özellikle son birkaç hafta içerisinde yurt dışı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik bakış açılarında olumluya doğru bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye halen cazip bir ülke. Özellikle son iki üç haftada 452 milyon dolar seviyesinde borsaya net girişin olduğunu görüyoruz.

TÜİK'in GSYH revizyonu

- Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz. Ancak bu ölçekte büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak bundan sonraki süreçte.