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Bakan Elvan: Cazibe Merkezleri Programımız için 15 milyar 412 milyon TL'lik ön talep Kalkınma Bankas'ına ulaştı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Cazibe Merkezleri Programına gelen ön taleplere ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirme yaptı.

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Bakan Elvan, "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız için bugün itibariyle 15 milyar 412 milyon TL'lik ön talep Kalkınma Bankası’na ulaştı. Ön talepler şu an itibariyle 93 bin kişiye istihdam öngörüyor" dedi. 

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